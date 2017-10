Místo minutek v NHL zvolil Nečas roli tahouna v Kometě. A olympiáda? Ta je ještě strašně daleko

před 1 hodinou

Martin Nečas se vrátil z NHL do brněnské Komety, kde by měl strávit zbytek sezony. Osmnáctiletý útočník se tak domluvil s Carolinou, která ho letos draftovala v prvním kole z dvanáctého místa. V NHL odehrál Nečas jedno utkání, ale pevnou pozici v týmu nezískal. Hurricanes věří, že mu sezona v Brně prospěje tím spíš, že český mistr počítá s Nečasem do elitní formace.

Brno - Kometa hlásí staronovou posilu, z NHL se do Brna vrátil nadějný útočník Martin Nečas, kterého si v letošním draftu z dvanáctého místa vybrala Carolina. Nečas v přípravě Hurricanes zaujal, ale na začátku ostré sezony zasáhl pouze do jediného zápasu proti Edmontonu a následně si zvolil ještě na rok návrat domů.

Mistrovský celek přivítal Nečase s otevřenou náručí a plánuje mu dát v aktuálním ročníku Tipsport extraligy na ledě mnohem větší šanci. "Dostane prostor. Já doufám, že rozvine svůj talent a v příštím roce bude možná platnou posilou Caroliny hned od začátku," řekl po středečním tréninku asistent kouče Zábranského Kamil Pokorný.

V minulé sezoně byl Nečas příjemným překvapením v týmu Komety, teď by měl zastat roli jednoho z tahounů. "Počítáme s ním na centra první formace k Martinu Zaťovičovi a Martinu Eratovi," prozradil brněnský asistent. "Martin vypadal na tréninku velice dobře a byli bychom rádi, kdyby proti Zlínu v pátek hrál," dodal Pokorný.

Ve středu Nečas s Kometou poprvé trénoval a v žertu si od spoluhráčů vyslechl, že sotva odehrál jedno utkání v NHL, už je za hvězdu.

Martine, je ve vás určité zklamání, že to v NHL na první pokus nevyšlo, nebo jste to přešel s tím, že se nemusí nic uspěchat?

Já to spíš pořád beru jako úspěch, že jsem se do týmu Caroliny dostal a odehrál svůj první zápas v NHL. Vždycky jsem o tom snil. Teď se budu snažit hrát v Kometě co nejlépe, abych příští rok do Ameriky přijel a už tam byl nastálo. Domluvili jsme se s Carolinou, že šest sedm minut na zápas tam by pro mě nebylo nejlepší, a proto jsem zpět v Brně. Moc se na rok tady těším.

Carolina vám dala na výběr mezi zámořím a návratem do Brna?

Ano, dali mi na výběr. Když jsem řekl, že bych byl nejraději v Brně, tak s tím jenom souhlasili. Říkali, že mysleli taky nejvíce na tuhle variantu. Odehrál jsem tady minulý rok a získal od kluků mnoho zkušeností. Teď chci být lepší a pomoct týmu.

Hrál při rozhodování Caroliny roli Martin Erat, který je v Brně tvým učitelem a v zámoří ho dobře znají?

Určitě. Vůbec tady máme opravdu silný tým a zrovna Martin Erat mi může předat hodně zkušeností, což dělal už minulý rok. Věřím, že hrát ještě rok tady v áčku je pro mě nejlepší cestou.

Jak vás Martin Erat přivítal?

Psali jsme si už předtím, ale teď jsme se bavili o NHL, jak se mi tam líbilo, a taky o extralize. On hokeji rozumí, odehrál v NHL skoro tisíc zápasů, je skvělé se o tom bavit zrovna s ním. Jsem rád, že je tady.

Vzpomněl jste si i na to, že jste o finále play-off v uplynulém ročníku přišel kvůli MS do 18 let?

Musím říct, že nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Zkrátka to beru ze svého pohledu, jak bych se mohl zlepšovat. A myslí si to i Carolina. Začátek bude možná trochu těžší, protože jsem pár týdnů pořádně nehrál.

Co všechno vám příprava a začátek sezony v Carolině daly?

Naučil jsem se ten jejich systém, jak v NHL hrát. Absolvoval jsem tam vlastně všechno. Byl jsem s týmem 10 dní na tripu, viděl jsem, jak všechno funguje. Carolina má, myslím, druhý nejmladší tým v NHL a výbornou partu. Je to perspektivní tým.

Co vám ukázalo to vaše utkání proti Edmontonu?

Hrál jsem necelých sedm minut, takže to pro mě bylo těžké. Nechodil jsem na přesilovky ani oslabení a zrovna v tom zápase byla spoustu trestů. Nemohl jsem se dostat do tempa. Nebyl to ode mě nejlepší zápas, ale vyhráli jsme a užil jsem si to.

Jak probíhalo loučení s Carolinou?

V den, kdy jsme se na návratu do Brna domluvili, jsem se rozloučil se všemi spoluhráči a druhý den už jsem letěl zpátky, abych byl co nejdříve připravený na páteční zápas. S klukama jsem ale pořád v kontaktu přes mobil, v tom není žádný problém.

Jste připraven v pátek proti Zlínu nastoupit?

Byl jsem dneska na ledě v zápasové lajně, takže pravděpodobně budu hrát.

Věděl jste při dojednávání návratu, na jakou pozici se s vámi v Brně počítá? S kým byste měl hrát…

Nevěděl jsem přesně, s kým bych měl hrát, ale jelikož jsem tady hrál už minulý rok, tak jsme si s Carolinou mysleli, že bych tady mohl dostat více minut na ledě. Kdybych měl hrát třeba čtvrtou lajnu, asi bych sem nešel. Budu se snažit hrát co nejlepší hokej a ukázat, co ve mně je.

Vloni vás všichni vnímali jako nadějného mladíka, ale teď byste měl asi patřit mezi tahouny. Jak se na tuto výzvu těšíte?

Já mám tuhle roli rád, takže se těším. Uvidíme po několika zápasech, jak to bude vypadat. Včera jsem si byl zabruslit ve Žďáru nad Sázavou s áčkem, ale dneska to byl tady teprve první tvrdší trénink po příletu.

Bude vaše role jiná i v kabině? Budete mít větší slovo?

Musím říct, že se s klukama teď bavím více než minulý rok. Jsem tady už rok, známe se už víc. Lídři týmu jsou tady výborní, celá parta je skvělá. Budu se snažit taky přispět k lepší náladě v kabině.

Dobírají si vás starší hráči, že jste teď mediální hvězdou?

Možná Martin Zaťovič, ten vtipkuje pořád (úsměv). Ale jinak je to v pohodě, každý si tyhle rozhovory zažije, já to beru jako normální součást kariéry.

Máte už v hlavě MS juniorů, které proběhne na přelomu roku v Buffalu? Také tam byste měl patřit k oporám…

Jasně. Už jsem na tom mistrovství jednou hrál a poznal jsem, jaké to je. Myslím, že bychom mohli mít dobrý tým, ale to se říká každý rok. Musíme se na to pořádně připravit, a hlavně postoupit přes čtvrtfinále.

A co třeba start na olympiádě?

Tohle je hrozně daleko ode mě. Soustředím se hlavně na Kometu, chci tady předvádět co nejlepší výkony. Olympiáda je strašně daleko. Budou před ní dvacítky, uvidíme, jak to půjde tady. Nepřemýšlím nad tím.