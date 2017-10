Musím hráčům poděkovat za odmakaný výkon, prohlásil kouč Sparty po prohře s posledním Litvínovem

před 23 minutami

Litvínov - Potřetí v řadě nebrali hokejisté Sparty v extralize ani bod. Tentokrát nestačili dokonce ani na poslední Litvínov, jejich kouč z toho však nedělal tragédii. "Musím hráčům poděkovat za odmakaný výkon," prohlásil trenér Jaroslav Nedvěd.

Pražany skolil gólem v poslední minutě domácí útočník Viktor Hübl. "Litvínov byl v závěru trošku aktivnější a na nás se trošku projevilo, že jak se nám nyní trochu nedaří, tak jsme chtěli bod. Trošku jsme se zatáhli a Litvínov toho využil," prohlásil Nedvěd. "Bohužel Litvínov se nadechl do lepší formy a v závěru nás přetlačil," pochvaloval si.

Útočník poražených Lukáš Pech si stěžoval na nepřízeň osudu. "Odmakali jsme to a i náš herní projev byl diametrálně odlišný od předchozích zápasů a myslím si, že jsme si alespoň bod zasloužili. Bohužel jsme udělali chybu. Dostáváme smolné góly a na naše se nadřeme. Je to strašná škoda," řekl Pech.

Sparta přitom na severu Čech pořád jen dotahovala. Třikrát se jí to podařilo, počtvrté už na to neměla čas. "Pro nás bylo klíčové, že jsme v zápase neprohrávali. Měli jsme hlušší místa, hlavně v prvních dvou třetinách a měli jsme i štěstí," uznal trenér vítězů Radim Rulík. "Jsme rádi, že jsem to v závěru přetlačili. Vítězství za tři body už jsme potřebovali," pochvaloval si kouč Litvínova, ač jeho celek zůstal na posledním místě tabulky.