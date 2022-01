Kladno odskočilo poslednímu Zlínu díky hattricku Plekance, Oceláři přemohli Olomouc

Budoucí chilský prezident Gabriel Boric, který se ujme úřadu v březnu, v pátek představil svou vládu. Většinu v ní budou mít ženy, které obsadí 14 z 24 křesel. Žena poprvé bude řídit ministerstvo vnitra a v čele ministerstva obrany stane vnučka bývalého prezidenta Salvadora Allendeho, kterého v roce 1973 svrhl armádní puč vedený generálem Augustem Pinochotem. Kabinet nového prezidenta je poměrně mlády a různorodý, uvedla agentura AFP.

Boric, kterému bude v únoru 36 let, avizoval, že plánuje velké reformy. Do nové vlády jmenoval řadu lidí, kteří se podobně jako on angažovali v protestech a hnutí za sociální spravedlnost. Mluvčí vlády se například stane bývalá vůdkyně studentského hnutí a komunistická zákonodárkyně Camilla Vallejová. Bývalá šéfka lékařské komory Izkia Sichesová se stane ministryní vnitra a rezort zahraničí obsadí právnička se zaměřením na lidská práva Antonia Urrejolaová. Ministerstvo obrany bude řídit vnučka bývalého prezidenta Allendeho Maya Fernándezová.

"Tato vláda má za úkol položit základy velkých reforem," uvedl ve svém proslovu Boric, kterého část politologů označuje za krajně levicového politika. Během předvolební kampaně slíbil například reformy ve zdravotnictví, školství či v penzijním systému a posílení role státu v těchto oblastech. Boric tak vychází vstříc požadavkům, které v posledních letech vznesly časté protesty v chilských ulicích.