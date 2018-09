Lotyšský obránce Galvinš míří na zkoušku do Třince

před 43 minutami

V Třinci už působí jiný lotyšský reprezentant Roberts Bukarts.

Třinec - Lotyšský hokejový obránce Guntis Galvinš bude působit v extraligovém Třinci. Dvaatřicetiletý účastník dvanácti mistrovství světa i olympijských her v roce 2010 ve Vancouveru se bude ucházet o smlouvu v kádru Ocelářů na zkoušce do konce listopadu. Pokud uspěje, zůstane do konce ročníku. Uvedl to oficiální web Ocelářů.

Galvinš už v české extralize působil v sezoně 2006/07 v dresu Vsetína. Minulé tři sezony strávil v KHL v Dinamu Riga a tento ročník začal v celku lotyšské ligy HK Kurbads.

"Aby naši útočníci mohli být produktivní, musí dostat odpovídající podporu už od obránců. Lotyšské hráče jsme měli v hledáčku už v lednu před uzávěrkou přestupů, takže víme, že Guntis je bek s dobrou rozehrávkou. Jde o zkušeného, technicky dobře vybaveného obránce, který je dlouholetým reprezentantem své země," uvedl na adresu nejnovější posily sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Odchovanec celku Prizma Riga má za sebou angažmá i v HK Riga 2000, v Székesfehérváru a v Bolzanu v EBEL, v Chanty-Mansijsku v KHL i ve švédské lize v AIK Stockholm. V KHL má na kontě 426 utkání a 144 bodů za 32 branek a 112 asistencí. Za Kurbads v tomto ročníku sehrál pět utkání a připsal si tři přihrávky.

"V lotyšské lize jsem čekal na nabídku ze zahraničí. I když se můj příchod uskutečnil až teď, tak první kontakt s Oceláři proběhl už před dvěma týdny. Dostal jsem zprávu od agenta, že klub má o mě zájem, a jsem šťastný, že to vyšlo," uvedl Galvinš.

"V týmu je také můj kamarád z reprezentace Roberts Bukarts, takže od něho vím, kam jdu. Vím, že Oceláři byli naposledy ve finále, že jsou v Třinci vysoká očekávání a že jde o tým, který chce vyhrávat," dodal Galvinš.