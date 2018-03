Osmnáctiletému Kautovi na ledě přistála za hattrick kšiltovka. Gólů jsem mohl dát i víc, věděl

před 5 hodinami

Pradubický útočník Martin Kaut prožil dle svých slov nejpovedenější utkání v sezóně. Proti Třinci zaznamenal hattrick.

Třinec - Pardubický útočník Martin Kaut byl na ledě třinecké Werk arény nepřehlédnutelnou postavou. Osmnáctiletý mladík zařídil svým prvním hattrickem v extralize výhru Dynama 6:2 a navíc si připsal i asistenci. A to ještě nevyužil tři sólové úniky. Z kotle Pardubic mu přilétla na led v 58. minutě po třetí vstřelené brance i kšiltovka.

"Jednu tam hodil ještě také Milan Klouček ze střídačky. Mám ji i s pukem za první hattrick a schovám si je na památku," řekl novinářům Kaut. "Z mého pohledu jsem odehrál nejpovedenější zápas v sezoně. Ale především jsem rád za tři body, protože jsme koukali na tabulku a týmy pod námi vyhrály," podotkl. Pardubice udržely šesté místo o bod před Olomoucí a Libercem.

Kaut nasázel poslední hattrick podle svých slov nejspíš ve starším dorostu v play off proti Zlínu. Dosáhnout v Třinci ho mohl mnohem dříve. Poprvé skóroval ve 12. minutě, když obral Lukáše Kováře o puk a trefil se ke vzdálenější tyči. Na přelomu druhé a třetí třetiny se poté dostal do tří úniků. Jednou ho zastavila tyč a dvakrát gólman.

"Ještě na tom musím zapracovat," přiznal Kaut, který dal všechny branky střelami z levého nebo pravého kruhu. "Nemyslím si, že bych to při nájezdech udělal nějak špatně. Při prvním to stačilo dát nahoru, ale puk mi sjel. Při druhém jsem trefil tyčku a při třetím jsem vystřelil. Možná jsem měl střílet i předtím a dal bych ještě více gólů. Ale to je úplně jedno," vysvětlil.

Pardubický útočník také přiznal, že ho překvapilo, kolik prostoru soupeř od druhé třetiny hráčům Dynama dopřál. "Nevím, jak je to možné. Přišlo mi, že Třinec hrozně propadal a že jsme často jezdili do přečíslení. Odehráli jsme super zápas dopředu i dozadu a zaslouženě vyhráli. Teď se v derby porveme o šestku," dodal Kaut, po jehož akcích Pardubice zvýšily v rozmezí 48. až 59. minuty z 3:1 na 6:1. Za stavu 4:1 dokonce nesobecky přihrál Patriku Poulíčkovi, přestože mohl sám útočit na hattrick.

Pokud Pardubice v zápase s Hradcem Králové uhájí v posledním kole základní části šestou příčku, můžou ve čtvrtfinále narazit na Třinec, který drží třetí místo o bod před Vítkovicemi. Východočechům se proti Ocelářům v této sezoně daří, pokaždé s nimi bodovali.

"Myslím si, že se nám proti týmům nahoře hraje lépe. Nevím, čím to je, ale osobně to tak cítím. V play off to je úplně jedno, s kým hrajete. Tam může porazit kdokoliv kohokoliv. Uvidíme, koho budeme mít," podotkl.

Kaut si ale váží faktu, že se Pardubice po loňské baráži zvedly. I když ještě před Vánocemi byly na dně tabulky. "Je to lepší pocit, než po těch předešlých dvou sezonách, kdy jsme se motali dole. Moc jsem tomu ještě o Vánocích nevěřil, ale takový ten týmový duch v kabině funguje. Pořád jsme tomu věřili a jsme tam, kde jsme chtěli být," uzavřel.