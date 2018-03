Sparta si pojistila účast v předkole, do Chomutova pojede s jistotou. Pardubice drží šestou příčku

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Hokejisté Sparty po špatném vstupu do utkání otočili zápas Mladou Boleslaví a zajistili si s předstihem jednoho kola účast v předkole play off. Naopak Chomutov bude hrát po prohře ve Zlíně play out, kde se potká mimo jiné i s Mladou Boleslaví. Šesté místo díky výhře v Třinci 6:2 drží Pardubice, hattrick zaznamenal Martin Kaut.

Praha - Hokejisté Sparty porazili v 51. extraligovém kole Mladou Boleslav 6:2 a zajistili si tak účast v předkole play off. Do vyřazovací fáze jim pomohla v souběžně hraném utkání i porážka Chomutova ve Zlíně 2:5. Pražané dnes sice inkasovali jako první, ale už v polovině zápasu vedli 4:1 a bez potíží uhájili důležité tři body. Hattrickem k tomu přispěl útočník Michal Řepík. Středočeši si zahrají pouze skupinu o umístění na 11. až 14. příčce. Hosté přijeli s jasným úkolem. Jedině tříbodový zisk je za určitých okolností nechával ve hře o postup do nedělního posledního kola základní části. Vykročili za ním dobře, když sice nejprve nevyužili přesilovku, ale na začátku 11. minuty otevřel Lenc pokusem z velkého úhlu skóre, když využil zakrytého výhledu gólmana Aittokallia. Ještě v první třetině ale srovnal Vrána. Od druhé části byli Pražané lepším týmem. Hodně jim k tomu pomohla využitá přesilovka z 24. minuty, kdy se snažil Růžička sám vyhodit puk, ten se po teči dostal k Jarůškovi a jeho nahození tečoval na brankovišti clonící Řepík. Ve 28. minutě už to bylo 3:1, když sérii dorážek nijak nebráněných sparťanů dokončil gólově Pech. Na 4:1 zvýšil Klimek. Růžičku v hostujícím brankovišti vzápětí nahradil Maxwell. V závěru třetiny vykřesal trochu naděje hostům Němec, ale víc už Boleslav nepřidala. Sparta dovedla duel bezpečně do úspěšného konce. Rozdíl ve skóre navíc ještě navýšila. Na začátku 49. minuty zkusil z velkého úhlu bekhendem štěstí Řepík a na bližší tyči propasíroval kotouč za Maxwellova záda. Jarůšek měl pak v krátkém sledu dvě obrovské příležitosti, jenže neuspěl. V 57. minutě hráli Středočeši přesilovku, zkusili power play, ale skóroval Řepík. Chomutovští prohráli ve Zlíně 2:5 a definitivně ztratili naději na postup do předkola play off. Semifinalista minulého ročníku už v šesté minutě prohrával 0:2 a i kvůli výhře Sparty nad Mladou Boleslaví bude hrát ve skupině o 11. až 14. místo. Zlín má stále naději na přímý postup do čtvrtfinále a na šesté Pardubice ztrácí dva body. Pardubice vyloupily Třinec Hokejisté Pardubic zvítězili na ledě Třince 6:2 a drží se před nedělním závěrečným dějstvím v boji o přímý postup do čtvrtfinále na šestém místě o bod před Olomoucí a Libercem. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zazářil osmnáctiletý útočník Martin Kaut. Oceláři utrpěli nejvyšší domácí porážku v sezoně. Hradec Králové doma s předposlední Jihlavou 2:4, přesto má definitivně jisté druhé místo tabulky. Pomohla mu k tomu prohra Třince s Pardubicemi. Mountfield si tak po vítězi základní části Plzni jako druhý český zástupce zajistil účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Jihlava zabrala po čtyřech zápasech bez bodu a v boji o únik baráži se přiblížila dvanácté Mladé Boleslavi na rozdíl devíti bodů. Infografika Extraliga: Program, výsledky, tabulky Hokejisté Litvínova porazili v 51. kole extraligy Vítkovice 2:1 v prodloužení, mají však jistotu, že po základní části soutěže budou poslední. Utkání rozhodl v čase 60:23 útočník Viktor Hübl. Litvínov čeká už 17 zápasů na plný bodový zisk. Podrobnosti připravujeme… 51. kolo hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:6 (0:2, 1:1, 1:3) Branky a nahrávky: 31. Cienciala (Marcinko), 60. Marcinko (Dravecký, Cienciala) - 6. Hrabal (Marosz, Mojžíš), 12. M. Kaut, 34. Tomášek (Ščotka), 49. M. Kaut (Poulíček, Perret), 55. Poulíček (M. Kaut), 58. M. Kaut (Perret). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 1:5, navíc Marcinko (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 4421. Třinec: Hrubec (34. Hamerlík) - M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Jank, L. Kovář - Martin Růžička, Roman Vlach, Rákos - Cienciala, Marcinko, Dravecký - J. Petružálek, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina. Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Ščotka, Wishart, Hrabal, Mojžíš - T. Svoboda, Marosz, Rolinek - M. Beran, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, Machala. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký. Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) Branky a nahrávky: 39. Bakoš (Ordoš, Redenbach), 49. Redenbach (Ševc, L. Krenželok), 54. Derner (Jánošík, Bakoš), 57. Ordoš (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Lacina, Úlehla - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 5353. Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Redenbach, Kvapil - Bakoš, Filippi, Ordoš - J. Vlach, Bližňák, Lakatoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek. Plzeň: Král - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Kaňák - Indrák, Kratěna, D. Kindl - Schleiss, Mertl, Kantner - M. Chalupa, Kracík, Stach - Hollweg, Kodýtek, Vracovský. Trenéři: M. Straka, Čiliak, Jiří Hanzlík a Vlasák. HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 2:1 po prodloužení (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 8. M. Hanzl (Vandas), 61. Hübl (F. Lukeš, Sörvik) - 36. Bartovič (Szturc, Jáchym). Rozhodčí: Kika, Bejček - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:2, navíc Š. Stránský, Lev (oba Vítkovice) oba 10 min. Bez využití. Diváci: 2108. Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Šesták, Gula, Baránek - Marek Růžička, J. Mikúš, J. Černý - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Vandas, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský. Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Bartovič, Jáchym, Szturc - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Š. Stránský, Kurovský - Toman, Baláž. Trenéři: Petr a Trnka. Mountfield Hradec Králové - HC Dukla Jihlava 2:4 (0:3, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 40. Cingel (Graňák, J. Pavelka), 60. Cingel (F. Pavlík, Graňák) - 11. Stříteský (Skořepa), 13. P. Straka (Jiránek), 20. Stříteský (P. Straka, Suchánek), 51. Hamill (Diviš, Skořepa). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - D. Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 4166. Hradec Králové: Rybár (21. J. Pavelka) - Zámorský, Gregorc, Pláněk, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Vydarený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - M. Látal, Koukal, Červený - Köhler, Berger, Šimánek - Vopelka, Zigo, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec. Jihlava: Škarek - Šidlík, Stříteský, Váňa, Suchánek, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Půža - Čachotský, A. Zeman, F. Seman - P. Straka, Skořepa, Jiránek - Rabbit, Hamill, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

