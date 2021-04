Končit nebudu a ani nemůžu, prohlásil Jágr po postupu. Jít proti němu je prý teď móda

Hokejový útočník Jaromír Jágr dovedl z pozice hrajícího majitele Kladno zpět do extraligy. A jisté je, že ani v ní nebude chybět na ledě. Přestože mu v únoru bude již padesát, aktivní kariéru neplánuje ukončit.

"Ani končit nemůžu. Máme skoro vyprodaný Winter Classic," připomněl odložený zápas pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně.

"Sám ale vím, že musím být daleko lepší, abych pomohl týmu a pomohl jsem Plekymu (Tomáši Plekancovi). Věřím, že to ve mně je. Jde jen o to trénovat a věnovat se tomu více. A samozřejmě nepřibrat, protože hrát se 120 kilama v padesáti letech není nic jednoduchého," uvedl Jágr.

Pokračovat prý musí i z ekonomických důvodů. "Vím, že když odejdu, tak odejde spousta partnerů a klub možná zanikne. Nemám na výběr a lidi to nechápou. Je mi to ale jedno. Důležité je, že lidi, kteří jsou za mnou, to ví. Jediný, kdo mě bude soudit, je Bůh," prohlásil Jágr.

Návratem do extraligy splnil svůj cíl. "Abych byl upřímný, mám z toho vnitřní radost, ale na druhou stranu už přemýšlím, co bude dále. Nemám moc času. Některé hráče mám pod opcí a musíme se rozhodnout do zítra. Není to jednoduché dělat více věcí najednou," přemýšlel Jágr hned po ukončení rozhodujícího sedmého duelu play off první ligy nad nadcházející sezonou.

Pro finální rozhodnutí ohledně budoucnosti kádru musel počkat na výsledek finále. Aby věděl, zda bude Kladno hrát v první lize, nebo v extralize. "Nemohl jsem to udělat dříve. Pro mě to teprve začíná. A hlavně chci, abychom postavili co nejlepší mančaft, který do příští sezony postavit můžeme. Cíl je jasný, zachránit se," vyhlásil.

Podobnou situaci Jágr zažil již před dvěma lety, kdy také společně s Tomášem Plekancem dovedli Kladno z první ligy mezi elitu. "Teď by to mělo být o něco jednodušší, protože věřím, že nám zůstává generální partner Kaufland a věřím, že díky němu budeme hrát důstojnou roli," podotkl Jágr.

Přestože bylo krátce po vítězství v rozhodujícím sedmém zápase finále, Jágr mluvil naprosto v klidu a bez emocí. "Upřímně? Je mi padesát let a během kariéry jsem vyhrál i prohrál spoustu utkání. Mám vnitřní radost, ale na druhou stranu musím přemýšlet, co dále," zopakoval.

Rozporuplné pocity zažíval i při samotném duelu. "Za stavu 4:0 jsme přemýšleli, jak to složíme na příští rok, a když dali na 4:2, tak jsem přemýšlel znovu, jak to budu skládal," naznačil Jágr, že si v průběhu duelu nebyl úspěchem Rytířů stoprocentně jistý. "Během dvaceti minut jsem měl v hlavě několik sestav," pousmál se.

Kladno sice dokázalo přes Duklu nakonec postoupit, hvězdný útočník ale přiznal, že čekal, že jeho tým sérii zvládne lépe.

"Myslel jsem si, že sedm zápasů hrát nebudeme. Oni nás překvapili první dva zápasy doma, kde jsme do té doby prohráli jeden zápas. Hráli jinak, hráli uvolněně a opravdu dobře," pochválil olympijský vítěz z Nagana soupeře z Vysočiny.

"Měli jsme s nimi možná větší problémy než s některými extraligovými týmy minulý rok. Zatápěli nám i dnes za stavu 4:0. Využili jsme momentum, kdy jsme dali dva tři rychlé góly a oni byli v šoku, protože počítali, že to bude vyrovnané až do konce," pokračoval Jágr a zmínil, že kdyby Dukla za stavu 4:2 netrefila v přesilovce jen tyč, mohlo se hrát o hodně déle.

Rozhodující sedmý zápas sledovalo na stadionu 250 diváků, což byla podle některých výhoda Kladna. I když část vstupenek dali Rytíři k dispozici soupeři. "Svět se trochu zbláznil. Jestli si někdo myslí, že pro hráče, který hrál celý život před 20.000 fanoušky, i minulý rok, kdy bylo pořád vyprodáno, tak 250 udělá nějaký rozdíl, tak je blázen a v životě nehrál hokej," zlobil se Jágr.

On osobně chtěl, aby se hrálo bez diváků. "Je s tím spousta problémů. Na druhou stranu nám bylo řečeno, že to pomůže sportu, kultuře. Pomalu se to uvolňuje, děti začnou chodit do školy," připomněl.

Rozhodně prý nečekal, že za tento krok bude Kladno kritizované. "Je to takový hon na čarodějnice. Teď je v módě jít proti Kladnu a Jágrovi. Nám to ale nevadí. Já jsem na to byl vychovávaný od malička. Jsem na to zvyklý, ale pro ostatní to není příjemné," prohlásil Jágr.