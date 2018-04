Kometa sahá jednou rukou po poháru. Zohorna euforii mírní: Bude to těžké, Třinec po nás půjde

před 1 hodinou

Kometa porazila Třinec ve čtvrtém finále hokejové extraligy na domácím ledě 5:2 a do Slezska si poveze dva mečboly. Brňané měli utkání od začátku pod kontrolou, tři jejich hráči se blýskli dvěma body. Ocelářům nepomohlo ani tajné eso z Prostějova.

Třinec - Také ve druhém finálovém zápase na brněnském ledě Oceláři svého soupeře přestříleli a rozhodně nehráli druhé housle. Ale výsledek hraje znovu pro Kometu, která vyhrála 5:2 a má k dispozici dva mečboly.

Jednou rukou už sahá po obhajobě Masarykova poháru, hráči se však za každou cenu snaží zůstat pokorní. "Budeme chtít hrát stejně jako tady a bude to těžké. Víme, co tam na nás čeká," řekl Hynek Zohorna, který ve čtvrtém finále skóroval a přihrál na vítěznou branku Alexandru Malletovi.

Před rokem Brňané porazili v boji o titul Liberec bez jediné hry, ani tehdy zdánlivě rozhodnutou sérii nepodcenili. "Třinec nebude na nic čekat a od začátku po nás půjde. Jsme zkušený tým a každý ví, o co hraje. Pořád nám zbývá ještě jeden krok," podotkl starší z bratrské dvojice Zohornů.

Ten běžně nastupuje ve třetí řadě, ale dnes se po zranění bratra Radima v první třetině přesunul do elitní formace k Eratovi. "Brácha umí výborně podržet puk, má dlouhé ruce. Já se o to snažím, ale hraju dál svoji hru. Asi odvádíme stejnou práci," usmál se majitel 400 startů v extralize.

V prvním útoku nezapadl, ba naopak. Ještě v první třetině odrazil nápor Třince gólem na 2:1 a krátce po vypršení oslabení v prostřední periodě připravil v úniku branku pro Malleta. "Byla to skvělá příležitost, Hynek mi výborně přihrál a zbývalo to nepokazit," prohlásil kanadský útočník.

Oproti třetímu zápasu se Kometa zlepšila

Stejně jako ve třetím duelu dokázali Oceláři po inkasované brance rychle snížit, tentokrát za 44 sekund korigoval Krajíček na 2:3. "Je to něco, co nám podráží nohy. Po gólu se musíme rychle vrátit zpět do práce a zaměřit se na tento nešvar," přiznal pětadvacetiletý rodák z Québecu.

Na konci druhé třetiny se Kanaďanova přihrávka po úniku odrazila od Rotha k Vincourovi, a ten zvýšil náskok Brna. Třinec vystřídal brankáře a do zápasu už se nevrátil. "Hráli jsme hodně tvrdě před brankou, ale také vzadu. Dařilo se nám posouvat puky z pásma," chválil Mallet obránce.

Podle asistenta trenéra Kamila Pokorného odehrálo Brno nejlepší zápas ve finálové sérii a oproti třetímu zápasu zlepšilo pohyb. "Kluci hráli s enormním nasazením a (brankář) Čiliak podal znovu vynikající výkon. Zásadní pokyny dnes plnili do puntíku," oplýval spokojeností Pokorný.

Kometa sice zvládla i třetí zápas, ale zatímco ve středu zvítězila spíš se štěstím, dnešní výhru si zasloužila. "Sami hráči cítili, že to minule nebylo ideální. Něco jsme si k tomu řekli a zahráli diametrálně odlišně. Ale čeká nás další důležitý zápas," zůstal domácí trenér věren svému příjmení.

Třinecký fantom nezklamal, ale k výhře nepomohl

Třinci nepomohl ani překvapivý trumf v podobě Jana Rudovského, který se v play off dosud jen připravoval s rezervními hráči. "Jen jsem trénoval a najednou jsem hrál finále. Pro hokejistu je to splněný sen. Člověk se bojí, aby to klukům nepokazil," řekl útočník prvoligového Prostějova.

S Jestřáby skončil už ve čtvrtfinále, byl povolán do Třince a ve čtvrtém finále hrál po boku Draveckého s Marcinkem. "Je to rychlý hokej, trochu až zákeřný. Měl jsem se držet na puku, poslali mě i na přesilovku," zářil bývalý útočník Kladna, s nímž si zahrál play off před deseti lety.

Dvaatřicetiletého útočníka poslal Václav Varaďa do hry místo Hrni. "Na tréninku se Honza (Rudovský) jeví velmi dobře. S těžkou premiérou ve finále se porval výborně. Byl vidět, což jsme po něm chtěli," poznamenal třinecký trenér. Je tedy možné, že Rudovského nasadí i v neděli.

Páté utkání se hraje v neděli od 17:00. Oceláři by doma rádi vzpomněli na semifinále z mistrovského roku 2011, kdy otočili stav 1:3 proti Slavii. Před třemi lety se ze stejného skóre ve finále s Litvínovem probojovali až k sedmému duelu. Boj o titul však drží pevně v rukách hráči Brna.