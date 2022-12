Trápení Brna a návraty Zábranského. Jako šéf nemá na střídačce co dělat, soudí Farda

Stalo se koloritem posledních let, že jakmile hokejová Kometa upadne do období krize, sestoupí na střídačku ze své ředitelské kanceláře Libor Zábranský. Za tři a půl roku nedokázal mužstvo svěřit čistě do rukou trenéra, kterému by stoprocentně věřil. Nebyl jím ani Martin Pešout, odvolaný před reprezentační přestávkou.

Brňané nevyhráli v základní hrací době již desetkrát v řadě, za tu dobu ukořistili jen pět bodů. Po skvělé říjnové jízdě, kdy se Kometa vyhřívala na třetím místě extraligy, přišel propad.

"Sestava za mě vypadá dobře, na všech postech jsou kvalitní hokejisté. Takový tým by neměla potkat tak dlouhá série špatných výsledků. Do očí bije akorát to, že Kometě chybí střelec," hodnotí bývalý československý reprezentant a mistr světa Richard Farda.

Nejlepší z brněnských střelců je Luboš Horký s patnácti trefami, za ním už ovšem zeje díra a druhý je s deseti góly Jakub Flek. V posledních pěti zápasech se Kometa nikdy nedostala přes dvě branky.

Před reprezentační pauzou odnesl šňůru nezdarů trenér Martin Pešout a k mužstvu přišel Patrik Martinec, nedávno odvolaný ve Spartě. Misi začal výhrou 3:2 v prodloužení proti Kladnu, kdy však po většinu zápasu za delší konec tahali spíše Rytíři.

"Dát doma dva góly s Kladnem je málo, předtím naopak dostat doma šestku od Sparty je moc. Odvolání trenéra někdy pomůže, jindy ne," přemítá Farda, který má ve sbírce titul s Brnem z roku 1966.

Po čtyřech letech odešla z Brna hlavní hvězda Peter Mueller. Často se mluvilo o tom, že s ním leží až příliš velká tíha na první formaci. Teď je síla rozložena rovnoměrněji, avšak Američanovy góly chybí.

Třetí trenérská oběť v řadě

"Nejsem ani moc překvapený, že něco takového Kometu potkalo," volí smířlivější tón jiný bývalý útočník Kamil Brabenec, místní odchovanec, jenž hrál ještě v minulé sezoně za brněnské "béčko" ve druhé lize.

"S odvoláním trenéra Pešouta přišel signál, nový impulz. Něco muselo nastat. Teď budeme sledovat, zda to bude ku prospěchu. Skoro v žádné sezoně vám forma nevydrží po celou dobu," pokračuje Brabenec.

Ještě před odvoláním Pešouta sešel k němu na střídačku brněnský boss Libor Zábranský. Jako už tradičně v posledních letech. Když se přestane dařit, Zábranský se vedle majitele a generálního manažera klubu stává zase trenérem.

V letech 2017 a 2018 dovedl z pozice hlavního kouče Kometu ke dvěma titulům v řadě, nicméně od té doby se mu nedaří předat tým do jiných trenérských rukou.

Petra Fialu v sezoně 2019/20 odvolal již v listopadu a mužstvo převzal sám. Minulý ročník rozjel s Kometou Jiří Kalous a Zábranský se k němu zase v průběhu sezony přidal. Oficiálně po dohodě s Kalousem.

A teď? Martinec hned po příchodu zahlásil, že si Zábranského přeje mít na střídačce po svém boku. Naposledy zvládl v Brně kompletní sezonu bez generálního manažera na střídačce Vladimír Kýhos před dlouhými osmi lety.

Přání trénovat se šéfem? Zní jako alibi

"Nemyslím si, že je to dobře. Jako šéf nemá Zábranský na střídačce co dělat. Martincovo prohlášení je zvláštní, jako nějaké alibi. Když už se to nepovede, tak ve dvou. Ne, majitel by měl nechat práci na trenérovi," tvrdí klubová legenda Farda.

Bývalý brněnský hokejista Jakub Koreis ve svém podcastu Bomby k tyči mluvil o tom, že neustálé návraty Zábranského na střídačku v Brně podrývají autoritu hlavního trenéra.

Brabenec si to nemyslí. "Je kravina, že byste to jako hráč vůbec neřešili, ale když se vám nedaří, soustředíte se o to více na sebe, abyste to zlomili. Atmosféra nebude nic moc, každý v týmu se však zaměřuje na to, jak se z toho marastu dostat," míní.

Proč ale Kometa všechny kouče v posledních letech utlumuje? "Byla tady euforie po titulech, ale nahradit hráče jako Martin Erat či Leoš Čermák je nesmírně složité. Na druhou stranu v Brně jste pod tlakem, nelze hrát dva roky dole a jen čekat, až to přijde," podotýká Brabenec.

Těžká kola v Liberci a Třinci

Od zisku titulu v roce 2018 hrála Kometa semifinále, čtvrtfinále a vloni se zastavila už v předkole play off. Nyní patří Brnu sedmá příčka, do konce základní části zbývá ještě 24 zápasů.

"Rozhodně to není na nějakou paniku, může se to rychle obrátit," hlásí Farda. Na čtvrtý Třinec ztrácí osm bodů, zároveň však před třináctými Českými Budějovicemi, kterou jsou už mimo play off, má náskok jen o bod menší.

Zábranský má na soupisce osobnosti jako Dominika Furcha, Jana Ščotku, Marka Ďalogu, Tomáše Kundrátka, Martina Zaťoviče, Petra Holíka, Fleka nebo ve formě hrajícího Horkého.

"Poskládaný je ten tým dobře, vždyť na začátku to i šlapalo. Určitě má na to, aby v play off došel daleko. Máme pořád teprve období Vánoc, tohle se může zlomit," souhlasí s Fardou i Brabenec.

V dnešním předvánočním kole hraje Kometa na ledě Liberce a na svatého Štěpána se představí v aréně mistrovského Třince.