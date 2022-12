Třinec dotáhla k výhře druhá pětka, pardubický Říčka skolil Plzeň

MS ve fotbale

Messiho černý plášť? Oslava a velká pocta od samotného emíra, vysvětlili pořadatelé

"Co to je?" ptali se fanoušci a nejspíš i sám Messi, když mu na ramenou spočinul černý plášť. "Byla to oslava Messiho," vysvětlil generální tajemník.