Kometa hrála poprvé a schytala od Plzně sedmičku. Vary vyhrály ve Vítkovicích

Kometa ve svém prvním extraligovém zápase sezony podlehla Plzni 3:7. Škoda bodovala i pošesté v tomto ročníku a vede neúplnou tabulku. Hokejisté Karlových Varů hráli poprvé venku a ve Vítkovicích uspěli za tři body.

K vítězství Plzně v 8. kole hokejové extraligy přispěli dvěma brankami k tomu přispěli Filip Suchý a Milan Gulaš. Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na první místo. Kometa hrála první extraligový zápas a na jejím výkonu byla příliš znát nerozehranost a z ní pramenící chyby.

V první minutě se sice dostal za plzeňskou obranu domácí Freibergs, ale Frodla nepřekonal. Iniciativu převzali hosté, kteří lépe bruslili i kombinovali, na Brňanech, jimž chyběl americký kanonýr Mueller, byla až příliš znát dlouhá herní přestávka. V osmé minutě udělal hrubku na vlastní modré čáře Freibergs a Gulaš krátké sólo na Vejmelku proměnil, byť platnost gólu muselo posvětit video.

I další nedůslednost v obraně se stala pro Kometu osudnou. Straka naservíroval před branku puk Kodýtkovi, jemuž Bartejs poskytl až příliš mnoho času a plzeňský útočník zvýšil vedení svého celku.

Kometa se otřepala až v závěru první třetiny, ale Valského slibný bekhend na Frodla nestačil. Jenže ani po přestávce se Brno nedostalo do klidu a herní pohody, ve 23. minutě navýšil vedení Suchý tečí po nahozeném puku.

Domácí postavil na nohy kontaktní gól letní rakouské posily Schneidera. Brno po brance ožilo, získalo půdu pod nohama a převzalo otěže zápasu, naději pak ještě zvýšil Freibergs, který tak odčinil chybu při prvním gólu.

Jenže místo vyrovnání v první přesilovce zápasu přišla další chyba brněnské defenzívy a Suchý svým druhým gólem opět poslal Plzeň do dvoubrankového vedení.

Závěrečné dějství se neslo ve snaze Brna o korekci výsledku. Plzeň ale na aktivitu domácích odpovídala důslednou a pečlivou obranou, kterou podpořila brejkovými výpady.

K pátému gólu jí zase nahrála chybná rozehrávka brněnských hráčů, kterou potrestal Přikryl pátým gólem ve Vejmelkově síti. Na Zaťovičovu korekci v přesilovce bleskově zareagoval Gulaš a v posledních vteřinách zápasu i jeho parťák v prvním útoku Mertl.

Vítkovice čekají na tříbodový triumf

Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 8. kole extraligy na ledě Vítkovic 3:2 a uspěli hned ve svém prvním venkovním utkání v sezoně. Celkem si ve čtvrtém duelu připsali druhou výhru. Ostravané i podruhé doma prohráli a ani napotřetí v ročníku se nedočkali plného bodového zisku.

Vítkovice, které vstoupily do soutěže až v říjnu, hrály podruhé za sebou doma a opět proti soupeři ze západu Čech. V neděli podlehly v prodloužení Plzni (4:5). Ani do souboje s Energií nevstoupily optimálně, když hostům brzy nabídly dvě přesilovky. Karlovarští je sice nevyužili, ale v 15. minutě je přesto poslal do vedení Mikúš.

Těsně před přestávkou se proti pravidlům provinil kapitán hostů Skuhravý a po návratu ze šaten domácí trestali. Štencel našel Marosze a ten už po uplynutí 32 sekund druhého dějství vyrovnal. Smírný stav vydržel necelých pět minut. Do přečíslení dvou jednoho se dostali Vildumetz s Beránkem, jenž ideálně připravenou pozici pro zakončení s přehledem využil.

Při oslabení se pak do podobné situace dostali i Skuhravý s Vondráčkem, tentokrát ale bez gólové tečky. Západočeši brzy poté nevyužili krátkou přesilovku čtyři na tři. Zvýšit mohl také Lauko, jehož zakončení však skončilo na horní tyčce.

Dvoubrankový náskok získala Energie v polovině závěrečného dějství, kdy v oslabení po Pulpánově přihrávce o mantinel ujel Kohout a propasíroval puk za Svobodu. Hned za 71 sekund dostal Vítkovice opět na kontakt Lakatoš, který se prosadil před brankovištěm po Maroszově pokusu. Jednobrankový náskok už hosté uhájili.

8. kolo hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:7 (0:2, 2:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 28. Schneider (Rákos, Valský), 33. Freibergs (Klepiš, P. Holík), 57. Zaťovič (Klepiš, Freibergs) - 8. Gulaš, 13. Kodýtek (P. Straka), 23. F. Suchý (Stříteský, Rob), 38. F. Suchý (Budík, P. Musil), 52. F. Přikryl, 58. Gulaš (Malát), 60. Mertl (Gulaš). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Axman, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Freibergs, Bartejs, J. Zbořil, S. Svozil, Gulaši, Pyrochta - Klepiš, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Kusko, Vincour - L. Horký, Rákos, Valský - Kunc, Střondala, Plášek. Trenér: L. Zábranský st.

Plzeň: Frodl - Stříteský, V. Lang, Čerešňák, Budík, Jiříček, Vráblík - Gulaš, Mertl, Malát - F. Přikryl, P. Musil, Stach - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, F. Suchý, Kantner. Trenér: Čihák.

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Marosz (Štencel, Mallet), 51. Lakatoš (Marosz) - 15. T. Mikúš (Vildumetz, Graňák), 26. O. Beránek (Vildumetz), 50. Kohout (Černoch). Rozhodčí: Hodek, Micka - Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, Koch, P. Trška, Barinka - Schleiss, Marosz, L. Krenželok - Lakatoš, J. Mikyska, V. Polák - Mallet, Dej, Šišovský - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Karlovy Vary: F. Novotný - Kotvan, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, M. Rohan - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.