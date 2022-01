Kladno dopadne dobře, věří střelec hattricku Plekanec. Že chyběl Jágr? To neprožíváme

Třetím extraligovým hattrickem v kariéře a prvním od listopadu 2012 se hokejový útočník Tomáš Plekanec podepsal pod výhru Kladna nad Českými Budějovicemi. Devětatřicetiletý kapitán Rytířů tak měl největší zásluhu na tom, že se Středočeši v tabulce vzdálili poslednímu Zlínu a přímému sestupu do první ligy na rozdíl jedenácti bodů.

"Samozřejmě jsem za hattrick rád, ale já tam nejsem jen od gólů. Jsem rád hlavně za výhru, posbírali jsme nějaký bod do tabulky v situaci, v jaké jsme. Góly jsou hezké, ale v naší situaci je to jedno. Potřebujeme, aby se prosadil kdokoliv a měli jsme body," řekl Plekanec novinářům po zápase, který Kladno vyhrálo 5:3.

Plekanec vstřelil v extralize tři góly již dvakrát, v sezoně 2012/13 při výluce NHL se mu to podařilo vždy proti Pardubicím. Dnes zkompletoval hattrick při závěrečné power play Motoru.

"Jestli jsem myslel na hattrick? Vůbec. Bylo to o gól, na to člověk nemůže koukat. Zkusil jsem to, ale abych se přiznal, tak jsem nechtěl moc střílet. Chtěl jsem vyhodit puk, aby nebyl icing (zakázané uvolnění). Že to tam dolétlo, je super," uvedl a zopakoval, že se rozhodně nepovažuje za střelce. "Soustředím se na spoustu jiných věcí. Když ale vyjde takový zápas, tak je každý hráč rád," řekl.

Juniorský mistr světa, který poté startoval i na seniorských světových pohárech, olympijských hrách i Světovém poháru, se dnes poprvé prosadil z brejku ve 27. minutě. O pět minut dříve jej přitom ve stejné situaci vychytal Dominik Hrachovina. "Nesoustředil jsme se na podobné momenty, vyšlo to ze situace. Zblokovali jsme puk a poté to se štěstím prošlo brankáři mezi nohama. Jsem za to rád, důležitý gól pro nás," uvedl Plekanec.

Vedle toho se útočník s více než tisíci starty v NHL prosadil i v přesilovce. Nejprve krásně připravil gól pro Adama Kubíka a poté i sám skóroval. "V prvním případě se mi to tam otevřelo. Čekali možná střelu nebo nahrávku na hráče kolem brány. Jak jsem zaváhal, tak se otevřela přihrávka na Ádu a on to pěkně trefil," ocenil pohotové zakončení spoluhráče. Zaváhání prý stálo i za jeho gólem, kdy se trefil přesně do horního rohu branky. "Už mi toho moc nezbývalo," řekl.

I přes dvě využité početní výhody nebyl Plekanec s touto herní činností z kladenského pohledu moc spokojený. "V přesilovkách se hledáme. Měnili jsme složení a pořád to není ono. Dnes jsme sice dali dva góly, ale pořád je tam strašně moc chyb. Je to jedna z věcí, které musíme zvládat lépe. Potřebujeme, abychom v nich měli alespoň nějaký tlak, když už nepadne gól. To se dnes nestalo," uvedl Plekanec.

Kladno dnes bodovalo ve čtvrtém zápase za sebou, což se mu v sezoně podařilo poprvé. "Z tohohle pohledu je to určitě nejlepší období v sezoně. Mohli jsme ale mít mnohem více bodů. Zápasy jsme zbytečně poztráceli. Takhle to ale je a musíme jet dál," řekl Plekanec s tím, že věří, že na bodové úspěchy tým v dalším průběhu sezony naváže. "Věřím, že teď jsme udělali nějakou šňůru a budeme pokračovat. A že posbíráme tolik bodů, aby nám to stačilo k dobrému umístění," přál si.

Rytíři mají aktuálně na poslední Zlín náskok jedenácti bodů, což ale Plekanec nepřeceňuje. "Před měsícem jsem odpovídal na stejnou otázku, jestli se nám bude lépe dýchat a najednou to bylo o šest bodů. Ještě je pořád před námi strašně moc zápasů. Uvidíme, jak to dopadne. Musíme hrát alespoň tak, jako hrajeme v posledních zápasech, a věřím, že to dobře dopadne," řekl.

Kladno se muselo opět obejít bez pomoci hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který není zdravotně fit. "Už jsme na to zvyklí. Neprožíváme to. Je to na něm, jak se cítí. My tomu jen přizpůsobíme lajny a styl hry trošku. Hraje, když potřebuje," konstatoval Plekanec. Legendární útočník ale tradičně nechyběl na střídačce a při omezení kapacity byl v aréně dost slyšet. "Dnes byl ještě v klidu, řve daleko více. Dnes byl na střídačce celkem klid," pousmál se kapitán Rytířů.