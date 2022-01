Skandál. Reprezentant Hrabík v zámoří předstíral opici, za rasismus dostal obří trest

Český útočník Kryštof Hrabík dostal v nižší zámořské hokejové soutěži AHL zákaz startu v 30 zápasech za rasistické gesto k protihráči. Dvaadvacetiletý kladenský odchovanec se ho dopustil minulý týden v utkání farmářského týmu San Jose Barracuda proti Tucson Roadrunners vůči útočníkovi tmavé pleti Boku Imamovi. Podle zámořských médií Hrabík pohybem předstíral opici.

Montrealský rodák Imama, jehož rodiče přišli do Kanady z Konga, si gestikulace v utkání nevšiml. Na Hrabíkovo chování v zápase, který Tucson vyhrál 4:3, upozornila střídačka vítězného týmu a videozáznam ho potvrdil. Vedení San Jose Barracuda následně Hrabíka suspendovalo a nyní vynesla trest AHL.

Hrabík už si z dlouhého distance odpykal tři utkání. Trest mu vyprší na začátku dubna. Podle prohlášení AHL může po 12. březnu požádat o jeho snížení podle toho, jak si povede ve školícím programu o rasismu a inkluzi, pořádaném výborem NHL pro začlenění hráčů.

Kluby Barracuda i San Jose Sharks ve společném prohlášení Hrabíkovo jednání odsoudily. "Byli jsme zděšeni, když jsme se o tomto incidentu dozvěděli. Nabízíme upřímnou omluvu Bokovi, Roadrunners, AHL, našim fanouškům a celé hokejové komunitě."

Podobně se vyjádřil i trenér Sharks Bob Boughner. "Tohle nemá v hokeji co dělat. Snad se z toho všichni poučí a uděláme krok vpřed místo vzad. Jde o respekt a přístup k lidem. To je na tom to největší zklamání. Už takhle se v našem světě zrovna teď děje dost šíleností," řekl kouč týmu NHL.

Hrabík působí v zámoří od roku 2018. V extralize nastupoval účastník juniorského mistrovství světa v letech 2018 a 2019 v minulosti za Liberec.

Imama se nestal v AHL terčem rasismu poprvé. V lednu 2020 ho rasisticky urazil obránce Bakersfield Condors Brandon Manning a dostal trest na pět zápasů.