Kladenský bek Barinka: Jsme na dně, ale musíme se sebrat. Sestup si nepřipouštím

Situace hokejistů Kladna se stává stále kritičtější a dobře si to uvědomuje i obránce Michal Barinka

Rytíři si v pátek připsali desátou porážku v řadě a spadli na poslední místo extraligové tabulky. Pětatřicetiletý zkušený bek ale věří, že se Středočeši ještě v závěru základní části vzchopí a zachrání se mezi elitou.

"Už jsme na dně. Nevím, jestli můžeme spadnout hlouběji. Musíme se sebrat a dokončit sezonu, aby to nebyl největší průšvih, i když už je to na hraně," řekl Barinka po prohře s Pardubicemi 2:5.

"Jestli už máme myšlenky na sestup? Nepřipouštím si to a doufám, že kluci taky ne. Stát se může cokoliv," věří mistr světa z roku 2010 v úspěšný závěr extraligového ročníku.

Po prohře v Olomouci se kladenští hráči na dlouhou dobu zavřeli v kabině a snažili se vše si vyříkat. Teď už nic takového nechystají. "Myslím si, že mluvení už bylo dost. Není to o mluvení, ale o tom plnit věci na sto procent. Nic se nenatrénuje. Je potřeba dát hlavy do pořádku a hrát jako jeden mančaft. Třeba to zvládneme," řekl Barinka.

Pokud chce Kladno uspět, musí se vrátit ke hře z poloviny sezony, kdy bojovalo o postup do předkola play off a od sestupu bylo daleko. "Jak jít nahoru? Byli jsme silní v rohách, drželi se na puku. Momentálně nám to tam ale ani nepadá, nedáme šťastný gól. V moc zápasech z té šňůry (porážek) jsme nevedli, nedali první gól. Tam to asi začíná," uvažoval rodák z Vyškova.

Na hře Kladna se projevuje i málo zkušeností. "Naopak všechny ostatní týmy, co byly na spodku, tak hodně posílily a šly spíše do zkušenosti. A jak je vidět, tak se jim to momentálně daří a my jsme ve srač…," smutně konstatoval Barinka.

Rytíři budou v závěru závěru základní části hrát ještě s Litvínovem, který také usiluje o záchranu. K tomuto zápasu se však Barinka upínat nechce.

"Myslím si, že to je daleko. A aby v posledním zápase bylo o co hrát. Musíme hrát každý zápas, který přijde, a snažit se sebrat nějaký bod. A z toho se odrazit," podotkl Barinka. Další utkání čeká Kladno v neděli v Plzni.