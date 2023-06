Hamrla rezignoval na funkce ve zlínském hokejovém klubu. Čelí obvinění z krácení daně

Jednatel zlínského hokejového klubu Berani Zlín Robert Hamrla dnes rezignoval na funkce v klubu, byl také generálním manažerem. ČTK to dnes řekl zlínský primátor Jiří Korec (ANO). Město má v hokejovém klubu 49procentní podíl.

Hamrla je jedním z devíti lidí a 14 firem, které kriminalisté ve středu obvinili v souvislosti s trestným činem krácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Skupina podle policie způsobila České republice škodu za více než 20 milionů korun. Sedmi pachatelům hrozí až osm let vězení, dalším dvěma až deset let, všichni jsou stíháni na svobodě.

Kauzou se dnes zabývali zastupitelé města, odpoledne Korec jednal s dalšími spolumajiteli a zástupci klubu. "V úvodu jednání Robert Hamrla složil rezignace na všechny statutární posty, tím pádem rezignoval na funkci jednatele v hokejové společnosti, to znamená A týmu, a rezignoval na post generálního manažera. My jsme to pouze vzali na vědomí," uvedl Korec. V pátek bude valná hromada společnosti, kde bude novým jednatelem zvolen Jan Pravda. "Očekávám, že bude zvolen i generálním manažerem," uvedl Korec. Pravda je prokuristou klubu.

Korec označil Hamrlův krok za férový vůči klubu. "Deklaroval, že toto rozhodnutí učinil, protože nechce, aby byl hokejový klub jakkoliv poškozován. Kauza je sice z období před jeho nástupem do hokejového klubu, v současné chvíli je mezi kauzou a klubem pojítko on jako fyzická osoba," uvedl primátor. Již dříve ocenil, že Hamrla i lidé kolem něj odvedli v klubu dobrou práci.

Bývalý extraligový brankář Hamrla byl v čele prvoligových Beranů od loňského prosince. Hokejisté Zlína po loňském sestupu z extraligy ve finále druhé nejvyšší soutěže porazili Vsetín. V baráži o extraligu proti Kladnu však neuspěli, Středočeši sérii ovládli jasně 4:0 na zápasy a udrželi se.

Podle Korce se odhaduje, že vyřešení kauzy může trvat i několik let. Bude na rozhodnutí spolumajitelů, jestli a na jakou pozici by Hamrlu v klubu angažovali. "Pokud za několik let zjistíme, že bylo vše v pořádku, nemáme problém ho vrátit do pozice manažera a jednatele. Otázkou je mezidobí, jestli ho společnost potřebuje, to si musí vyřešit hlavně klub, jestli jej k něčemu použije," uvedl primátor. Muselo by to však být na pozici, kde nebude nakládat s penězi a mít podpisové právo.

Hamrla byl také členem zlínského regionálního výboru TOP 09, ve středu požádal o pozastavení členství ve straně a bylo mu vyhověno.

Podle kriminalistů obvinění nejméně od začátku roku 2016 do listopadu 2022 v úmyslu zkrátit daň z přidané hodnoty vytvořili a posléze se různou měrou zapojili do uměle vytvořeného řetězce obchodních společností, v rámci něhož fiktivně poskytovali reklamní služby. "Obvinění za tímto účelem ovládali jednotlivé obchodní společnosti, připravovali potřebné listiny, prováděli bankovní operace, transakce a platby a prováděli další úkony, které byly nezbytné pro realizaci tohoto jejich záměru," uvedla dříve policejní mluvčí Simona Kyšnerová.