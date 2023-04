Jágr o možném konci: Je frustrující, když nepodávám výkony, na jaké jsem zvyklý

Jaromír Jágr připustil, že po úspěšně zvládnuté baráži proti Zlínu, kterou Středočeši vyhráli 4:0 na zápasy, bude pokračovat v kariéře v dresu hokejistů Kladna i v příštím extraligovém ročníku.

Jednapadesátiletý hrající majitel Rytířů to uvedl v rozhovoru s novináři po čtvrtém utkání na ledě Beranů (1:0). Za klíčové ale považuje, aby s mužstvem absolvoval přípravná utkání před sezonou.

"Hokej mě pořád baví. I když je frustrující, když jsem byl zvyklý na určité výkony, které nepodávám. Výhodou je, že jako majitel jsem pořád uvnitř klubu, takže vím, co se děje. Což je velké plus. Spíš jde o to, že příprava na zápas, to není jenom přijít a odehrát patnáct minut. A jít občas na trénink. V mém věku je třeba regenerace, extra trénink. Zabere to daleko víc času, než jsem schopný tomu dát," přiznal Jágr.

"Někdy to zabere třeba celý den se připravit na jedno utkání, plus do toho cestování. A člověk si pak řekne, že by zvládl mnohem důležitější věci někde jinde. Takže asi tak to je," vysvětlil Jágr.

Netajil ani, že chuť hrát dál měl o poznání větší po konci základní části sezony než teď po baráži. "Dlouhá pauza mi moc neprospěla," konstatoval Jágr, jenž dnes odehrál dohromady takřka 18 minut, ale ani ve čtvrtém barážovém souboji nebodoval.

Dlouhodobě přiznává, že je pro něho lepší častější herní zápřah. "Jednak nemusím tolik trénovat. Neříkám, že se přetrénuju, ale i tohle se mi někdy v mém věku stane. Nechci mít nikdy výčitky svědomí, že jsem pro to neudělal maximum. A někdy to pak přináší i únavu, kterou si nechci připustit. Ale najít šťastný střed? To mi asi nikdo neporadí, protože v té situaci nikdy nebyl," uvedl Jágr.

Hodně podle jeho slov záleží na tom, zda bude hrát v přípravě.

"Jestli se do ní zapojím, nebo ne. Jak mi ujedou v létě přípravné zápasy, je to potom těžký. Pokud je vynechám, už se mi do toho během sezony nechce naskakovat. Pořád to oddalovat… Je to pak horší a horší," konstatoval Jágr. "A jestli mám v hlavě, že bych do nich chtěl naskočit? Momentálně nemám v hlavě vůbec nic," pousmál se Jágr.

Připomněl v té souvislosti, že do této sezony naskočil až v polovině prosince, kdy chtěl týmu pomoci při nedostatku zdravých hráčů. Nakonec stihl v základní části 26 startů a připsal si v nich 14 bodů za pět branek a devět asistencí.

"Nevěřím tomu, že kdybychom neměli virózu, že jsem naskočil a že bych vůbec v sezoně hrál. Už bych tam nešel. Možná už bych vůbec nehrál. Viróza mi paradoxně pomohla k tomu, že jsem se musel vrátit. A začalo mě to i bavit, protože byla přestávka, takže jsem musel trénovat, neměli jsme dostatek hráčů ani na trénink, pomalu jsem se do toho dostal. Jinak si nemyslím, že bych hrál," řekl Jágr.

Byl rád, že Rytíři zvládli baráž s přehledem v nejkratším možném termínu. "Nechci říct, že dnešní den byl úplně v klidu, ale s náskokem 3:0 na zápasy jsme ještě předtím, než začal zápas, měli celkem velký polštář, kdyby to nevyšlo. Takže celý den byl v klidu. Ale hlavně před baráží jsem nevěděl, co čekat. Myslím si, že jsme kvalitně potrénovali, což bylo moc důležité," pochvaloval si Jágr.

Zdálo se také, že Kladnu přece jen dost pomohla zkušenost z loňska, kdy se vypořádalo v baráži s Jihlavou (4:1 na zápasy).

"Spousta hráčů si to zahrála, dá se říct, že jsme měli skoro podobný tým. Všichni věděli, co je čeká. Pro nikoho není jednoduché udržet koncentraci po dobu 42 dní, kdy čekáš na soupeře a vidíš, že jsou ostatní dávno na dovolený. Ale musím poděkovat všem hráčům, trenérům i celé organizaci, že to zvládli. Měli trpělivost a dokázali se obětovat," ocenil Jágr.

Za nejdůležitější považuje hned první zápas, který znamenal úspěšné vykročení. "Vyhráli jsme jen 1:0, ale viděl jsem, že máme daleko víc ze hry. V druhém utkání jsme měli dobrý začátek, v tom třetím to samé. Asi naší největší výhodou bylo, že jsme v sérii nikdy neprohrávali. Vždycky jsme dokázali dát první gól a oni to pak museli otevřít," přemítal Jágr.

Co udělat jinak, aby se Rytíři baráži v příští sezoně vyhnuli? "Jedna věc je, že člověk může chtít něco dělat jinak. A druhá, jestli k tomu jsou možnosti a prostředky. Najít rozdílové hráče? To docela dost stojí a nikdo vám nezaručí, že budou opravdu rozdíloví. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom se dostali na vyšší příčky, naši fanoušci by si to zasloužili. Budeme dělat maximum," ujistil Jágr.

Plány začne spřádat v brzké době. "Musíme si nejdřív rozmyslet, jakým směrem půjdeme. Kdo zůstane, kdo ne, jaké jsou možnosti. Bylo by určitě daleko horší, kdybychom soutěž ztratili, to by se muselo úplně celé překopat. Takhle víme, že hrajeme extraligu. Pokusíme se dát dohromady co nejlepší tým," řekl Jágr.

Jediným jistým hráčem, který odejde, je útočník Adam Kubík. "Ten má podepsáno jinde. Jinak je většina hráčů podepsaná. Smlouvy nemají Pleky (Tomáš Plekanec) a Klépa (Jakub Klepiš), což jsou starší hráči. A záleží na nich, jestli se jim tady líbí, nebo ne. Měli jednoletý kontrakt. Ostatní mají opci, mladí mají podepsané smlouvy. Bude záležet na nás, jaké hráče si necháme a jaké ne," uvedl Jágr.

S další velkou postavou mužstva Plekancem, čtyřicetiletým útočníkem, jenž nosil na dresu kapitánské "céčko", budoucnost zatím neprobíral. "Teď skončila teprve soutěž. Dáme tomu čas a uvidíme, co bude dál," řekl Jágr.