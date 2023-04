Z předkola až pro titul? Třinec může být první. Hradecké bude dráždit "rudým hadrem"

Finálová bitva o Masarykův pohár startuje, hokejisté Hradce Králové a Třince se do sebe poprvé zaklesnou dnes od 17 hodin. Zatímco Oceláři jsou v těchto zápasech jako doma, neboť o titul hrají popáté za sebou, Mountfield je ve vrcholné fázi play off extraligy nováčkem.

Jedno poprvé však v letošním finále zažívá i Třinec. Ještě nikdy nedošel do bitvy o titul až z předkola play off. V extralize to zatím dokázala jen Kometa před jedenácti lety. A pak padla s Pardubicemi.

Pravda, Oceláři šli do předkola podle nového systému platného od roku 2021 ze šestého místa, které by dříve stačilo na přímé čtvrtfinále. Ale ani v předchozích dvou play off takovou cestou nikdo neprošel.

Zároveň třinecký klub v posledních letech rozjel otevřený útok na vsetínskou dynastii, jež byla považovaná za nepřekonatelnou.

Vsetín získal mezi roky 1995 a 2001 celkem šest titulů, pět z nich bral v řadě za sebou. Třinec? Nyní má na kontě čtyři poháry (2011, 2019, 2021 a 2022) a protože se play off před třemi lety kvůli covidu nedohrálo, útočí letos Oceláři na čtvrtý zářez v řadě a celkově páté prvenství.

Ve hře jsou i další milníky a rekordy. Brankářský fantom Ondřej Kacetl, který čtyři roky chytal v Hradci, má na dosah Romana Málka s jeho 13 nulami v play off. Aktuálně jich má 12 (letos dvě) a ve finále by mohl legendu dorovnat, eventuálně i překonat.

To kanonýr Martin Růžička (s bilancí 8+8 nejproduktivnější hráč play off) už nejlepšího střelce v dějinách play off Ondřeje Kratěnu s 59 brankami vyrovnal. Pokud ve finále skóruje, na čele statistiky se osamostatní.

Hradec má svůj rekord za sebou již ze semifinále. Série s Vítkovicemi, v níž Východočeši vedli 3:1 na zápasy a v pátém utkání 2:0, se nakonec protáhla na 9 hodin, 37 minut a 53 sekund hracího času.

Téměř o dvě hodiny překonala dosud nejdelší sérii Zlína s Plzní z finále 2013, vždyť se také mezi Hradcem a Vítkovicemi hned pětkrát ze sedmi případů prodlužovalo.

"Věřím, že se s tím vypořádáme a půjdeme do finále čerství. Třinec taky hrál na sedm zápasů. Bude to náročné, play off stojí síly," prohlásil po sobotním zápase v Ostravě Oliver Okuliar, který svým gólem Hradci vystřelil premiérové finále.

Právě slovenský útočník a jeho zranění byli důvodem, proč se duely Hradce proti Třinci v závěru základní části dosti vyostřily.

Zkraje nového roku musel Okuliar na šest týdnů na marodku, a to po střetu s třineckým Danielem Voženílkem. Ten vypjatý zápas navíc v prodloužení rozhodl. Od té doby na něj mají Hradečtí spadeno.

Oba celky se pak střetly dvakrát v rozmezí pěti dní v únoru a všech šest bodů si odnesl Hradec. Voženílek působil v těchto utkáních na soupeře jako rudý hadr na býka.

"Vyhrožovali mi, že když jsem ho zranil, roz*ebou mě. Ale nikdo nepřišel, akorát mě sekali po lýtkách, po rukách a dávali mi krosčeky. Je to jejich hra, co k tomu mám říct. Jen jsou zákeřní," vyprávěl tehdy Voženílek.

Vedle emocí a tvrdých soubojů bude zajímavé sledovat střetnutí velmi bruslivého stylu Hradce s propracovaným systémem Třince, který ve vyřazovací části zdolala naposled Kometa před pěti lety.

Finále začíná dnes v 17 hodin, všechna utkání odvysílají v přímých přenosech obě stanice ČT sport i O2 TV Sport.