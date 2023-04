Kladno zůstává v extralize. Zlín v baráži nestačil ani počtvrté

Český premiér Petr Fiala při dnešním jednání s nejvyššími vietnamskými představiteli v Hanoji podpořil zavedení přímé letecké linky mezi Hanojí a Prahou. Premiér to řekl na tiskové konferenci. Nynější návštěva by také měla pomoci k tomu, aby Vietnam zařadil v budoucnu Česko na seznam zemí s bezvízovým stykem pro krátkodobé pobyty, dodal český premiér.

"K rozvoji vztahů je potřeba, aby existovala možnost rychlého spojení, proto jsem podpořil zavedení přímé linky mezi Hanojí a Prahou, která by byla dobrá nejen kvůli vietnamské komunitě žijící v Česku a rozvíjení obchodních vztahů, ale také kvůli turistice, protože v Česku je velký zájem o Vietnam jako turistickou destinaci," prohlásil Fiala.

Při jednání s vietnamským předsedou vlády Pham Minh Chinhem a prezidentem Vo Van Thuongem premiér Fiala také podpořil české firmy, které chtějí proniknout na vietnamský trh. Přál by si, aby jeho návštěva začala měnit poměr obchodní bilance mezi Českem a Vietnamem. "My bychom měli vyvážet více do této země, obchodní bilance je nakloněna výrazně na stranu Vietnamu," podotkl.