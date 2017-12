Skvělá série Olomouce pokračuje. Musíme dál makat a nezpychnout, řekl Knotek po další výhře

před 2 hodinami

Olomouc si v Třinci připsala už pátou výhru v řadě a bodovala počtrnácté z posledních šestnácti duelů. Hanáci nehodlají pozici v první šestce vyklízet. Ba naopak, míří výše.

V první třetině vás Třinec přehrál i přestřílel. Pak jste hru srovnali a ve třetí části byli i lepší. Jak jste viděl utkání vy?

V první třetině měli převahu, ano, ale my jsme pořád hrozili z brejků. Celkově to bylo výborné utkání. Věřili jsme, že jsme schopni vyrovnat. Nakonec jsme měli nějaké šance, abychom vyhráli za tři body, ale ty dva samozřejmě bereme.

Byla znát absence čtyř důležitých obránců?

Rozvážnost, zkušenost vzadu možná trochu chyběla. Ale kluci se s tím poprali a odehráli výborné utkání. Ten zápas nás posouvá hokejově dobře, byl to super zápas a z Třince si vezeme zlaté body.

Jak cenný je obrat ze stavu 1:3 na ledě Ocelářů?

Myslím si, že jsme momentálně v takové herní i psychické pohodě, že jsme nic nezabalili. Hráli jsme o druhý gól, ten jsme dali a pak už jsme tomu věřili. Uklidnilo nás to. Věděli jsme, že jsme schopní vyrovnat.

Kotouč vám u mantinelu přistavil rozhodčí, byl to šťastný gól. Stihl jste mu poděkovat za asistenci?

Zapomněl jsem na to. Nevím, který to byl (smích). Byl to šťastný gól, ale počítá se. Rozhodčí mi to přihrál, je prostě součástí hry.

Věřili jste si více i díky letošní pozitivní bilanci s Třincem?

Samozřejmě to hraje určitou roli. Asi trochu v hlavách máme, že je umíme porážet. Jsme rádi, že se to zase potvrdilo (úsměv).

Neměl jste strach v závěru prodloužení po faulu Jaroměřského na Růžičku? Domácí si vehementně žádali trestné střílení…

Co jsem viděl já, tak mi nepřišlo, že by byl faulován při zakončení. Jasný faul byl, když ještě nebyl sám před bránou. Ale přesně jsem to neviděl.

Všech pět nájezdů Olomouce mířilo na lapačku brankáře Hamerlíka. Cíleně? Byl to pokyn od trenéra?

Nebyl, asi to byla shoda náhod. Nevím, do jaké míry studovali oni nás, nedávno jsme měli nájezdy v Litvínově… Byla to náhoda.

V posledních šestnácti zápasech jste čtrnáctkrát bodovali, dvakrát vyhráli s čistým kontem. Kde se vzala ta pohoda?

Těžko říct, kde se to vzalo. Šlapeme jako tým, sedly si všechny lajny. Víme, co od sebe čekat. Jsme silní v hlavách. Doufám, že to vydrží.

Co dělat, abyste silní v hlavách zůstali?

Nesmíme být moc na hrušce, nijak nezpychnout, že to teď půjde samo. To ale trenéři nedovolí. Musíme dál makat a zůstat pokorní.