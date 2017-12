Přihrávka rozhodčího a vlastní gól. Třinec ztratil náskok proti Olomouci vinou smolných branek

před 2 hodinami

Třinečtí Oceláři vedli proti Olomouci už 3:1, ale nakonec získali jen bod. Kohouti dvěma šťastnými góly vyrovnali a pátou výhru v řadě si vybojovali v nájezdech.

Třinec - Třinečtí hokejisté podlehli ve 34. kole Tipsport extraligy Olomouci 3:4 na nájezdy a na domácím ledě pokračují v nevýrazných výkonech. Ve druhé a třetí části ztratili náskok dvou branek a rozjetá Olomouc si vystřílela bonusový bod v dovednostní disciplíně.

Recept na Třinec? Urputný a poctivý hokej

Olomouc otevřela skóre gólem Jergla, ale Třinec na konci první třetiny vyrovnal a druhou část rozjel dvěma brankami. Na 3:1 zvyšoval Milan Doudera. Ani to ovšem Třinci na tři body nestačilo. "Mrzí nás to, Olomouc je těsně za námi a potřebujeme doma sbírat body," řekl třinecký obránce. Kohouti zvítězili už popáté v řadě a na čtvrté Oceláře ztrácí čtyři body.

Mora vyzrála na třinecké hokejisty i potřetí v sezoně. "Hrají nepříjemný, urputný hokej. Nevyhovuje nám to, ale musíme si s tím poradit. V play-off to nebude nic jiného," přiznal Doudera. Hosté hráli bez beků Houdka, Vyrůbalíka a obou Galvasových. "O tom jsme se ani nebavili. Věděli jsme, že nám ani tak nedají nic zadarmo," podotkl obránce reprezentace.

"Dlouhodobě nedáváme góly, je to náš problém. Přesilovky jsme dnes odehráli tragicky," mrzelo Douderu. Třinec doma nebodoval naplno už pošesté v řadě, zároveň sedmkrát neodešel s prázdnou. "Je lepší, když něco sbíráte, ale musíme vyhrávat za tři body. Odehráli jsme dobrý zápas, měli jsme trochu smůlu," uvedl brankář Peter Hamerlík.

Přihrávka rozhodčího a Musilův vlastňák

Právě slovenský gólman naskočil do branky místo Hrubce a inkasoval dva smolné góly. Knotkovi přistavil puk u mantinelu rozhodčí, střelu Jaroměřského při třetím zásahu Olomouce tečoval do vlastní branky David Musil. "Vůbec jsem to neviděl. Automaticky jsem sledoval puk a když jsem ho ztratil, věděl jsem, že bude průser," pousmál se Hamerlík.

Knotek mu pak zasunul puk zpoza brány mezi betony. "Smůla. Rozhodčí je součást hry, musíme s ním počítat," komentoval brankář s nadhledem. "Při třetím gólu mi šel puk na nohu, mohl bych ho vyrazit. Obránci spoustu střel zblokují, tohle se stane. Pokud je to daň za dalších dvacet střel, bohužel. Snad se nám to vrátí," prohlásil Hamerlík.

Spokojen s výkonem svých svěřenců byl trenér Zdeněk Venera. "Hráli jsme dobře, i v třetí třetině jsme měli za stavu 3:3 více šancí, Herman trefil po úniku tyčku. Také přesilovky jsme sehráli dobře," chválil Venera. Cenil si také obratu z 1:3. "Důležité je, že tomu hráči věří. Už se nám obrat párkrát v sezoně povedl," liboval si trenér pátého celku tabulky.

Jednotné nájezdy olomouckých hráčů

V první třetině reklamoval Venera po gólu Krajíčka ofsajd. Marně. "U té situace mě mrzelo, že nemáme v extralize možnost vzít si coach challenge jako v NHL. Určitě bych to udělal," řekl olomoucký kouč. Další sporný moment nastal na konci prodloužení, kdy rozhodčí Jaroměřského po faulu na unikajícího Růžičku jen vyloučili, ale nenařídili trestné střílení.

Navíc poslali třineckého kanonýra do šaten za protesty. "Růžičkovi se nedivím. Jel z prostředka hřiště sám na branku, byla tam sekyra. Tak jsem to viděl," popisoval domácí trenér Václav Varaďa. "První rozhodčí si mě jen vyslechl a odjel. Druhý mi řekl, že on by nařídil trestné střílení. Ale situace skončila, tak jak skončila," doplnil Varaďa.

Oceláři tak před nájezdy přišli o nejlepšího střelce a Olomouci podlehli. Na gól Polanského zareagovali přesnými penaltami Sundher a Vlach. "Čtyři z pěti nájezdů letěly určitě na lapačku, trochu smůla. Při prvním gólu jsem dal ruku v momentě střely dolů, druhá střela mi trefila rameno, možná to šlo nad," přemítal Hamerlík, jenž chytal pošesté v sezoně.

Třinec zůstal po další domácí ztrátě čtvrtý a na Vítkovice před sebou bod ztratil. Příště nastoupí doma proti Zlínu, pátá Olomouc přivítá Spartu.