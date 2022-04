Jágrova budoucnost? Připravovat se budu. Když nebudu hrát, aspoň zhubnu

V padesáti letech pomohl hrající majitel Jaromír Jágr hokejistům Kladna k udržení v extralize a chystat se bude druhý nejproduktivnější hráč historie NHL s týmem i na další ročník. Potvrzení účasti mezi elitou Rytíři mohli slavit po dnešní výhře v pátém utkání baráže ve svém chomutovském azylu nad Jihlavou 6:3, díky které dovršili vítězství v sérii 4:1.

"Já se budu připravovat, jako kdybych měl nastoupit. Když už nebudu hrát, tak aspoň zhubnu," smál se Jágr.

"Něco mi baráž ukázala. Hlavně to, že máme pár vynikajících hráčů. Zbytek bojovníků, kterým se občas plete puk. Já jsem jeden z nich. Ale opravdu… Pár hráčů během baráže vylétlo hrozně moc nahoru," doplnil olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Zůstává hlavní tváří dvakrát kvůli koronaviru zrušeného a na letošní prosinec ze Špindlerova Mlýna do Prahy přesunutého duelu pod širým nebem Winter Hockey Games, ale chuť hrát dál moc po barážové boji necítil.

"Chuť, to se dá těžko říct. Mě už každý zápas unavuje. Zase na druhou stranu já když jsem součástí tréninků, tak vím, kdy je mužstvo unavené, kdy není, jestli přidat v tréninku, nebo ne," řekl.

"Nebo jde i o zápasy. Pak je to daleko lepší udělat nějakou taktiku, říct, jak by se mělo hrát. Protože to člověk cítí. Pro trenéra je to někdy těžké. Je to něco jiného - hrát to ze střídačky, nebo to hrát. Nevím teď… Musím se zamyslet, podívat, jaké máme hráče. Kdo je volný. Věřím tomu, že postavíme solidní mančaft," prohlásil Jágr.

Jeho tým se při rekonstrukci kladenského stadionu musel vyrovnat s celosezónním azylem v 70 kilometrů vzdáleném Chomutově. Jágr ocenil, že si fanoušci našli cestu do Rocknet Arény.

"Klobouk dolů před nimi. Hlavně teď v baráži, jezdili za námi. Měli jsme vyprodaný každý zápas. I celý rok, pokud mohli dojet sem, tak přijeli. Ono je to dost daleko, hodina a čtvrt. Jet tam a zpátky, třeba když končí v pět hodin v práci? Není to nic jednoduchého. Takže jim za to děkujeme," vzkázal Jágr.

Loni po postupu skládal tým v létě a přivedl šest zámořských posil. Teď už má převážně kádr hotový.

"Samozřejmě, přemýšlel jsem o tom celou dobu. Skládal jsem si to během sezony. Velká výhoda byla, že spousta hráčů chce pokračovat. Musím říct, že klobouk dolů před těmi, o kterých jsme věděli, že nebudou pokračovat a podepsali někde jinde. Odehráli to na maximum, výborně. Ať Nick Hlava nebo Bary (Baránek). Nemůžu proti nimi nic říct, přitom jsme věděli, že za měsíc nastupují někam jinam. Přitom odehráli perfektní baráž," ocenil Jágr.

Hlavní tahounem byl podle něj kapitán Tomáš Plekanec, další hvězda s bohatými zkušenostmi z NHL i z reprezentace.

"Jestli není nejlepší hráč v extralize, tak určitě nejužitečnější. Nejenom že dělá body, dává góly, přihrává, ale samozřejmě ten čas na ledě… Každé oslabení, každé důležité buly, pětadvacet minut na ledě. Nemyslím si, že je užitečnější hráč v lize. A Adam Kubík rostl zápas od zápasu po novém roce. Možná si klepe na dveře reprezentace. Měli by ho zkusit," dodal Jágr na adresu nejlepšího kanonýra týmu.

Kladno po loňském návratu mezi elitu, po zvládnutém finále první ligy také s Jihlavou skončilo v extralize na předposledním 14. místě. Baráž s Duklou zvládlo.

"Věděli jsme, že to bude náročné. Nevěděli jsme, jak k tomu máme přistoupit. Čtyřicet dní bylo bez zápasu. Myslím si, že jsme potrénovali velice dobře, ale i tak to bylo opravdu hodně o štěstí. Dá se říct, že se všechny zápasy táhly do poslední třetiny. Až na čtvrté utkání, kdy jsme vyhráli vyšším rozdílem. Ale to bylo hlavně dané tím, že se (brankář) Žukov nechal vyloučit," připomněl Jágr.

Zatímco Kladno mělo dlouhou pauzu po skončení základní části, Jihlava během té doby sehrála 16 utkání v play off první ligy. Jágr zvolil s trenéry pro přípravu v pauze tvrdý trénink.

"Nemyslím si, že jsem měl v kabině moc příznivců. Já jsem si matematicky řekl, že když budeme stejně unavení jako soupeř, tak věřím, že ho uděláme. Takže já jsem chtěl, abychom hráli stejně, jako oni hrajou. Nevynechali jsme jediný trénink, někdy jsme trénovali i dvakrát denně. Nevím, jestli se to ukázalo jako správná cesta, ale zůstali jsme v extralize. To je důležité."

Jágr v sezoně v extralize nasbíral ve 43 zápasech 19 bodů za osm branek a 11 asistencí. V baráži měl v pěti zápasech dvě asistence. Nechyběl dnes na ledě v 55. minutě v přesilové hře při vítězné brance Matěje Berana.

"My jsme šli na přesilovku trochu v poskládané sestavě, nikdo nevěděl, kde má být. Někdy je to k dobru. Protože když to nevíme my, jak to má vědět soupeř, co budeme hrát. Měli jsme štěstí, že jsme dali gól pět minut před koncem. Ten rozhodl," dodal Jágr.