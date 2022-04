Čivava kousla. Výhru Sparty nečekaně režíroval provokatér: Je to neuvěřitelný pocit

Sparta našla ve čtvrtém finále hokejové extraligy nečekaného hrdinu. Vítězství nad Třincem 5:2 a srovnání série na 2:2 režíroval třemi body provokatér Tomáš Šmerha.

Šmerha nejdřív dal gól na 2:1 a pak asistoval u branek na 3:1 a 4:1. Jako jediný na ledě se v produktivitě dostal na tři body.

"Dneska mu to vyšlo," usmíval se trenér Pražanů Josef Jandač. "Hrál výborně, hodně nám pomohl. Je hrozně důležité, aby se naše ofenziva rozložila do celého týmu, do všech pětek tak, aby každý přispěl."

Výrazný příspěvek od Šmerhy čekal málokdo. Čtyřiadvacetiletý křídelník v předchozích deseti zápasech play off posbíral dohromady jen dva bodíky za asistence.

V sobotu mu pomohlo, že ho Jandač v průběhu klání poslal místo hvězdného Filipa Chlapíka do druhé lajny k Davidu Kašemu a Janu Buchtelemu. "Někdy vám šáhnutí do sestavy vyjde, někdy ne; tentokrát to bohudík vyšlo," těšilo Jandače.

Šmerha se blýskl hlavně při gólu, kdy efektně objel jindy těžko překonatelného Ondřeje Kacetla a uklidil puk do prázdné brány.

Pevné nervy udržel i přesto, že fanoušci na něj hromadně křičeli, ať střílí. "To už jsem zkoušel hodněkrát, i v pátek jsem měl dost střel. Říkal jsem si, že tentokrát musím zkusit něco jiného," komentoval Šmerha svou vůbec první trefu v extraligovém play off.

Šanci si vypracoval v podstatě sám, neboť v útočném pásmu zachytil rozehrávku Ocelářů. "Šli jsme napadat a já viděl, že jejich hráč bude přihrávat žabkou. Počkal jsem si na to a se štěstím to sklepl. Puk mi na hokejce trochu haproval, ale naštěstí jsem ho zkrotil," oddechl si.

Možná sám nečekal, že nakonec zazáří třemi body. "V extralize se mi to nikdy předtím nepovedlo, moc si jich vážím. Jsou o to cennější, že přišly v takhle důležitém zápase," líčil Šmerha.

V nejvyšší české soutěži zatím neodehrál ani jednu kompletní sezonu. Zhruba půlku aktuálního ročníku strávil na hostování v prvoligovém Sokolově.

"Je to neuvěřitelný pocit. Na začátku sezony jsem se trápil, teď najednou hraju finále, navíc za Spartu před vyprodanou O2 arenou," připomněl, že do ochozů pražské haly znovu dorazilo 17 220 diváků.

Šmerha v sobotu pomáhal Spartě nejen body, ale i disciplínou, ve které běžně vyniká - provokováním. V jednu chvíli to vypadalo, že se popere s třineckým obrem Tomášem Marcinkem. Přestože sám měří jen 174 centimetrů a je nejmenším hráčem Sparty.

"To bylo v zápalu boje," komentoval situaci z poloviny zápasu. "I kdybych dostal na budku, tak co? Důležité je se nebát a jít do všeho na 120 procent."

Na základě nepříjemného stylu a "štěkání" na soupeře dostal Šmerha různé přezdívky. "Taková malá čivava!" popsal ho s nadsázkou v průběhu play off spoluhráč Chlapík.

Šmerha se přezdívce nebrání. "Dneska čivava kousla," smál se po svém nečekaném tříbodovém představení.