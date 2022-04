Litvínov potvrdil odchod klubových legend Hübla a Lukeše

Hokejoví útočníci Viktor Hübl a František Lukeš nebudou pokračovat v extraligovém Litvínově. Severočeši oficiálně potvrdili odchod klubových legend, které se v roce 2015 podílely na zisku historického titulu.

"Viktor i Franta se řadí mezi litvínovské legendy. Pro klub toho odvedli hrozně moc a je až úctyhodné, jakých milníků během svých kariér dosáhli. Nastal čas na generační obměnu, bylo jasné, že to jednou přijít musí," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek s tím, že Verva se s oběma hráči plánuje oficiálně rozloučit.

Jejich čísla budou v Litvínově vyřazena, umístěna pod strop stadionu a klub chce uspořádat na jejich počet exhibici. "Chtěl bych oběma poděkovat za jejich práci v klubu a přeji jim hodně štěstí v další životní etapě," řekl Hynek.

Třiačtyřicetiletý Hübl je odchovancem Chomutova, do Litvínova přišel v roce 2002 a je držitelem řady klubových i extraligových rekordů. V nejvyšší soutěži odehrál v průběhu 24 sezon 1276 zápasů a nasbíral 902 bodů za 402 branek a 500 asistencí. Vedle Litvínova hrál i za pražskou Slavii a České Budějovice. Dosavadní kapitán Litvínova je klubovým rekordmanem v počtu bodů, asistencí a odehraných zápasů.

Devětatřicetiletý Lukeš je rodák z Kadaně, do Litvínova přišel již v dorosteneckém věku. Šest sezon strávil v zámoří, kde působil v juniorech a poté se tři roky snažil neúspěšně prosadit do NHL. V roce 2006 se vrátil do Litvínova a klub již neopustil.

Za Severočechy odehrál 847 zápasů, v nichž zaznamenal 626 bodů (255+371), pětkrát byl nejproduktivnějším hráčem týmu v sezoně. V mistrovské sezoně vstřelil dva góly v rozhodujícím sedmém finále v Třinci.

"Oba kluci pro litvínovský hokej udělali strašně moc. Viktor v poslední sezoně překonával jeden rekord za druhým. Vybudoval si v extralize obrovský kredit, v Litvínově má dveře otevřené. Všichni si přejeme, aby jednou v klubu pracoval. Franta je obdobný příklad. Obrovský respekt pro oba kluky. Podstatnou část sezony jsem je pozoroval, jak se statečně perou, ale věku neporučíte," uvedl trenér Vladimír Růžička.