Horák své rozhodující trefy v síti Motoru nelituje. Asi to tak mělo být, říká

Vítězným gólem na 3:2 proti mateřskému klubu rozhodl Roman Horák v pátém semifinále s Českými Budějovicemi o postupu hokejistů Sparty do prvního extraligového finále po šesti letech

Třicetiletý útočník věří, že to tak mělo být. Pražané ovládli sérii 4:1 na zápasy a o Pohár T. G. Masaryka vyzvou Třinec. Horák si je jistý, že Sparta má kádr na to, aby zlomila čekání na titul, který naposledy získala v roce 2007.

"Jsem hrozně rád, že jsem mohl pomoct, protože v sérii jsem nebyl úplně viditelný, nebo aspoň bodově jsem se neprojevoval. Jsem hrozně rád, že tam padl gól. Nakonec je vítězný. Asi to tak mělo být. Budějovice jsou mým mateřským klubem. Vypadá to, že se to tak mělo stát," řekl v rozhovoru s novináři Horák, který si v úvodních čtyřech zápasech série s Motorem připsal pouze jednu asistenci.

Rozhodující trefu zaznamenal v 54. minutě po střele z první. "Míra Forman výborně zatáhl kotouč do třetiny a parádně mi to nabil. Jenom jsem zavřel oči, vystřelil a se štěstím to tam propadlo," popsal Horák.

Pražané v tu chvíli dokonali obrat z 1:2 na 3:2. "Úleva byla obrovská. Víme, že jsme nehráli úplně optimální zápas. Ubojovali jsme to. Musím pochválit gólmana, Hudy (Hudáček) chytal výtečně. Se štěstím jsme to na konci otočili, takže jsme hrozně rádi," uvedl třicetiletý rodák z Českých Budějovic.

Do O2 areny zavítalo 12 288 fanoušků. "Je paráda, že lidi můžou přijít. Atmosféra neskutečná, strašně to pomáhá. Když jsme dole, nebo potřebujeme trošku nakopnout, tak vás lidi ženou dopředu. Je to něco jiného, než když tady bylo 1000 lidí, nebo žádní. Za mě úplně super," konstatoval Horák.

Sparta naposledy došla na vrchol před 15 lety. "I když jsem byl v zahraničí, sledoval jsem český hokej. Víme, že čekání je dlouhé. Věřím ale tomu, že letos máme kádr na to, aby se to zlomilo. Musíme tam dát tu práci a potom to půjde," prohlásil Horák, který v NHL nastupoval za Calgary a krátce i v dresu Edmontonu.

Finálová série začne za týden na ledě Třince, který vyhrál titul dvakrát za sebou. V základní části Sparta prohrála s Oceláři všechny čtyři duely.

"Nepřikládal bych úplně takovou váhu zápasům ze základní části, i s Budějovicemi jsme prohráli třikrát. Neřekl bych, že je to nějaké měřítko. Třinec je silný. Půjdeme do toho s respektem. Víme, jak hrajou. Připravíme se na to a půjdeme vyhrát," poznamenal Horák.

"Mají hodně zkušeností s tím, jak vyhrávat zápasy. Myslím si, že máme tým na to, abychom je porazili. Teď bude pár dní na to pořešit, jak a co hrát. Jsou silní, ale chceme vyhrát," podotkl Horák.

Proti Třinci si sparťané musí dát pozor na oslabení, v dnešním utkání s Motorem si připsali 24 trestných minut. "Oslabení bylo moc, to samozřejmě musíme zlepšit. Nevím, kolik jich bylo, ale bylo jich hrozně moc. Ubírá to strašně sil týmu," uvedl účastník olympijských her 2018 a dvou mistrovství světa.