Třinec ve finále extraligy vyzve Sparta. Naděje Motoru ukončil jeho odchovanec Horák

Hokejisté Sparty porazili v pátém semifinále play off extraligy České Budějovice 3:2, sérii vyhráli 4:1 a postoupili do finále.

Zápas rozhodl v 54. minutě odchovanec Jihočechů Roman Horák. Pražané, kteří se v boji o titul utkají od pondělí s Třincem, se ve finále představí poprvé od roku 2016.

České Budějovice obsadí v konečném pořadí extraligy třetí místo, Sparta si zajistila start v příštím ročníku Ligy mistrů.

Do zápasu vstoupili aktivněji hosté a brankář Sparty Hudáček musel hned na začátku předvést několik kvalitních zákroků. V 5. minutě se Pražané dostali do vedení, když se z první vážnější akce v útočném pásmu prosadil Tomášek a připsal si šestý gól v play off.

Vyrovnat mohli Chlubna s Holcem a zejména Abdul, který se dostal hned do dvou velkých šancí, ani jednou však Hudáčka překonat nedokázal. Tlak hostů paradoxně přibrzdily přesilové hry, Motor nedokázal využit čtyřminutový trest Kašeho ani další početní výhodu po šarvátce Novotného s Tomáškem.

Motor byl výrazně střelecky aktivnější, gólově byl ale odměněn až na začátku druhé třetiny. Ve 22. minutě vyrovnal Gulaš, jenž se do sestavy Jihočechů vrátil po jednozápasové trestu. O 63 sekund později zajistil Českým Budějovicím vedení Voženílek, jehož nahození si do branky srazil jeden ze sparťanů.

Následně oba týmy nevyužily několik příležitostí, o změnu skóre se postaral až ve 26. minutě v přesilové hře Chlapík a vyrovnal na 2:2.

Pražané, v jejichž sestavě chyběl od druhé části zřejmě zraněný Tomášek, měli dnes problém s vysokým počtem vyloučení. Na přelomu druhé a třetí třetiny se ale ubránili i při čtyřminutovém vyloučení Chlapíka.

Ve 48. minutě mohl přiblížit postupu domácí Forman, trefil však jen tyč. Sparta se třetího gólu přece jen dočkala, v 54. minutě prostřelil Hrachovinu Horák. Hosté se snažili o vyrovnání, potřetí však Hudáčka nedokázali překonat ani v závěrečné power play.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Tomášek (Chlapík, Moravčík), 26. Chlapík, 54. Horák (Forman, E Thorell) - 22. Gulaš (Vráblík, Štencel), 23. D. Voženílek. Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, Rampír. Vyloučení: 12:8. Využití: 1:0. Diváci: 12.288. Konečný stav série: 4:1.

Sparta: J. Hudáček - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, D. Kaše - Tomášek, Vitouch, Chlapík - Forman, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Stoljarov, Buchtele. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Štich - Valský, J. Novotný, D. Voženílek - Abdul, Pech, Vondrka - Gulaš, M. Hanzl, M. Beránek - J. Ondráček, Holec, Chlubna. Trenér: Modrý.