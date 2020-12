Návrat číslo tři. Obránce Polášek znovu oblékne dres Sparty

Hokejový obránce Adam Polášek se vrací do týmu extraligové Sparty. S vedením Pražanů se devětadvacetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi dohodl na smlouvě do konce sezony.

V sestavě trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače by se měl objevit už v nedělním utkání 25. kola proti Brnu (16:20).

Poláška čeká ve Spartě již třetí angažmá. Loni se do metropole poprvé vrátil po třech sezonách v Kontinentální lize, v lednu pak zamířil do finského klubu Tappara Tampere. Během léta byl se Spartou v kontaktu a měl zájem se do pražského celku vrátit, ale poté se pro něj objevila ještě šance na další zahraniční angažmá.

"My proto přivedli Davida Němečka, který se ukázal jako skvělá posila. Adamovi zahraniční angažmá nevyšlo, proto kývl na měsíční nabídku Vítkovic. Vzhledem ke zraněním, která nás v obraně trápila, a dalšímu zkvalitnění obrany jsme se po ukončení jeho dočasného působení ve Vítkovicích domluvili na angažmá do konce sezony," uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

Na listině zraněných jsou z obránců zkušený Milan Jurčina, který by se mohl vrátit na začátku příštího roku, podobné vyhlídky jsou také u Tomáše Pavelky a Radka Jeřábka. Polášek je navíc rozehraný, v dresu Ostravanů stihl odehrát 15 zápasů a připsal si sedm bodů za čtyři góly a tři asistence.

"Fanouškům Sparty jej není třeba příliš představovat. Poly je velice kvalitní obránce, který umí přitvrdit i pomoci ofenzivě. S většinou hráčů se zná, nemám pochybnosti o tom, že opět skvěle zapadne do kabiny a pomůže nám ustálit výsledky," konstatoval Hlinka.

"Když jsem ze Sparty odcházel, říkal jsem fanouškům, že věřím, že se ještě uvidíme. Ve Spartě se cítím jako doma, mám rád zdejší prostředí, dlouhodobě žiju v Praze a těším se do sparťanské kabiny, ze které se mi v uplynulé sezoně neodcházelo úplně lehce," prohlásil Polášek.

V extralize má ostravský rodák Polášek dosud na kontě 203 zápasů, v nichž nasbíral 109 bodů za 34 branek a 75 přihrávek.