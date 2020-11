Hokejová extraliga začne v sobotu, příští týden se budou hrát čtyři kola

Hokejová extraliga by měla po koronavirové pauze znovu začít čtyřmi zápasy v sobotu. Restart obstarají dohrávaná utkání Třinec - Brno, Litvínov - Plzeň, České Budějovice - Karlovy Vary a Sparta - Pardubice. V pondělí se pak uskuteční kompletní 15. kolo a příští týden se bude hrát i ve středu, v pátek a v neděli.

"Rozpis jsme upravili na základě podkladů a podnětů klubů, jak nám dodaly informace. Je to jediná šance, jak extraligu restartovat a dohrát do konce základní části bez toho, abychom zasahovali do prosincových a únorových reprezentačních přestávek a jakkoliv jsme omezovali předkolo nebo play off," řekl ČTK ředitel extraligy Josef Řezníček.

Extraliga se hrála naposledy 11. října, následně byly z rozhodnutí vlády přerušeny všechny profesionální soutěže v Česku. Hokejisté v minulých týdnech ani nemohli trénovat v halách, omezení přípravy na krytých sportovištích skončí ve středu. Kluby trénovaly v zahraničí nebo na nekryté ledové ploše v Dobříši.

V pondělí vláda rozhodla, že profesionální sportovci opět mohou trénovat bez omezení a za předpokladu, že splní přísné hygienické podmínky, mohou i hrát zápasy. Hráči budou muset před každým utkáním předkládat negativní PCR test na covid-19, který nebude starší než 72 hodin. Představitelé jednotlivých sportů ale chtějí se zástupci ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničkou jednat o výjimkách. Hokejisté například chtějí, aby jeden test platil pro víkend.

"V tomhle má fotbal snazší pozici, protože jeho program není tak náročný. My hrajeme třikrát týdně, tak si musíme testování nastavit tak, aby bylo smysluplné," uvedl prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král. Neočekává ale, že by podmínky testování extraligové kluby nesplnily. "My se přizpůsobíme, jsme připraveni testovat před každým zápasem. Nebude to žádná radost pro nikoho, ale na testech to neskončí," řekl.

Přesné informace, jaké podmínky testování budou muset splnit, ale extraligové kluby stále nemají. "Jednáme o tom a očekáváme odpověď od hlavní hygieničky a lidí z epidemiologického oddělení," uvedl Řezníček. Jisté je, že se bude hrát bez diváků.

Ve středu bude o současné situaci jednat i Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, termínovou listinou se však zabývat nebude. "Budeme se spíše bavit o omezeních a opatřeních, která budou platit, a jestli s tím budou OK," řekl ředitel soutěže.