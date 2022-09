Posílená extraliga začíná a Dynamo budí emoce, i když nechce. Fanoušky dráždí dresy

Hokejová extraliga odstartovala včerejší předehrávkou mezi Brnem a Karlovými Vary, dnes rozehrají základní část všechny zbylé týmy. Česká nejvyšší soutěž láká na nový ročník přílivem hvězd a díky velkému posílení se mezi hlavní favority zařadily Pardubice. Ovšem hned na startu sezony nakrkly fanoušky vzhledem svých dresů.

Dynamo si v nadcházející sezoně připomene výročí sto let od vzniku klubu. Jubileum spojí s mnoha marketingovými akcemi a hlavně by po dlouhých letech chtělo v extralize dokráčet k medaili.

Nové dresy Pardubic na slavnostní sezonu však nenadchly. Hemží se reklamami a jen logo společnosti D+D Real od majitele klubu Petra Dědka najdeme na hrací uniformě celkem sedmkrát.

"Neskutečná ostuda. Toto odmítám nazvat dresem," napsal na Twitter grafik a již tradiční hodnotitel sportovních dresů či znaků Karel Hejkal, který vystupuje pod účtem Dresblog.

Kritika přišla i od mnoha dalších diskutujících. Někdo připomněl dva roky staré logo, které příznivci také nepřijali zrovna dobře. Jiný napsal, že "naštvání na dres brzy opadne, až se ukáže první záběr na jejich led". Odkázal tak na hrací plochu, jež je v Pardubicích rovněž posázená mnoha reklamami.

"V době, kdy prudce rostou náklady, si o to více vážíme sponzorů. Za to mají mimo jiné plochy na dresu. Na prvním místě je sportovní úspěch, k němu potřebujeme silný tým, vaši diváckou podporu, naplněný rozpočet. To jsou fakta, pojďme se těšit na hokej," reagoval majitel Dědek.

Po sportovní stránce jsou Pardubice podle bookmakerů Tipsportu vůbec největším favoritem extraligy. Na jejich celkový triumf se dá sázet v kurzu 4,40:1. Následují Sparta (4,70:1) a Třinec (5,50:1).

Fortuna vidí šance Dynama a Sparty zcela vyrovnaně (4,50:1), také ona má na třetím místě mezi favority úřadující šampiony Oceláře (5,30:1).

Dědek mluví minimálně o medailových ambicích opakovaně od svého vstupu do klubu. V roce 2020 pomohl Dynamu se záchranou, v dalším ročníku skončil už solidně nabitý kádr ve čtvrtfinále play off a totéž zopakoval letos na jaře.

V nadcházející sezoně už by se to bralo jako jasný neúspěch.

Východočeši mají do branky Romana Willa s Dominikem Frodlem. V defenzivních řadách Jana Košťálka, Jana Koláře, Davida Musila nebo Petera Čerešňáka. A v útoku Tomáše Hyku, Tomáše Zohornu, Adama Musila, Roberta Kousala, Lukáše Radila či Roberta Říčku.

Na extraligové poměry jde o mimořádně hvězdný tým, přesto se nový pardubický trenér Radim Rulík, který dostal tento soubor na starost, při tiskové konferenci před sezonou pečlivě držel při zemi.

"Do ligy přišlo sto nových hráčů a bude úplně jiná. Nějaké papírové předpoklady vůbec neexistují. Média tlačí Pardubice do něčeho, do čeho je tlačeno osm týmů v lize," prohlásil zkušený kouč, který zároveň vede českou juniorskou reprezentaci.

Také z důvodu války Vladimira Putina na Ukrajině a podstatného úbytku hráčů v KHL totiž výrazně posílila i ostatní extraligová mužstva.

Mladá Boleslav si plácla s finalistou Stanley Cupu Pontusem Abergem ze Švédska. Do Sparty přišli Dominik Simon s Jakubem Kovářem, Liberec má zase Michaela Frolíka. V rámci přestupů v extralize přešel Tomáš Kundrátek do Komety, Vítkovice získaly snajpra Petera Muellera.

Spartě se nelíbí, že pořád poslouchá řeči o patnáctiletém čekání na titul. V Třinci chtějí zase dokázat, že můžou být úspěšní i bez trenéra Václava Varadi. Hladoví jsou také v Hradci, Liberci, Boleslavi. Extraliga slibuje vskutku vyrovnanou bitvu, uchazečů o přední pozice bude dost.