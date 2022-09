"Politický boj s námi nemá nic společného." Slovák Hudáček jde hrát do Ruska

K moderním formám otroctví je denně nuceno na 50 milionů lidí. Jejich počet za posledních pět let prudce stoupl, o téměř deset milionů osob. Nejčastější formou je nucená práce, včetně prostituce, která zasáhla 28 milionů lidí. Dalších 22 milionů osob žije ve vynucených manželstvích, včetně dětských svateb. Ve své zveřejněné zprávě to uvedla Mezinárodní organizace práce (ILO).

Za nárůstem počtu obětí otroctví v posledních letech stojí zejména ozbrojené konflikty, klimatické změny a světová pandemie nemoci covid-19. Tyto faktory uvrhly mnoho dalších lidí do extrémní chudoby nebo je přiměly k migraci.

Více než by odpovídalo jejich podílu na světové populaci dopadá moderní otroctví na ženy a děti. Ohroženou skupinou jsou také lidé, kteří cestují za prací, ať už jde o nelegální migranty nebo lidi, kteří byli obelháni, když se snažili najít práci v zahraničí.

"Je šokující, že se situace v oblasti moderního otroctví nezlepšuje. Nic nemůže ospravedlnit přetrvávání tohoto zásadního porušování lidských práv," uvedl generální ředitel ILO Guy Ryder. "Víme, co je třeba udělat, a víme, že to lze udělat… ale vlády to samy nezvládnou," řekl a dodal, že zapojit se musí odbory, občanská společnost i obyčejní lidé.