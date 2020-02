Spartu by mohl trénovat také Jandač. Zvažuje nabídku od Hořavy

Hokejisty pražské Sparty by společně s Miloslavem Hořavou mohl trénovat Josef Jandač. Bývalý reprezentační kouč dostal nabídku od nástupce Uweho Kruppa a přiznal, že ji zvažuje. Jasno by mělo být do středy.

"Miloše sice neznám, ale sešli jsme se, abychom zjistili, jestli máme společný pohled na hokej. Kdyby mě možnost vrátit se do Sparty nelákala a nezajímala, tak bych o ní neuvažoval a shodil bych to ze stolu. Takhle jsem si vzal nějaký čas na rozmyšlenou. Nechci říkat kategorické ne," uvedl Jandač pro Sport.cz. O zájmu Sparty o Jandače jako první informoval deník Sport. Jedenapadesátiletý Jandač působil ve Spartě s krátkou přestávkou v letech 2011 až 2016. Následně vedl dvě sezony reprezentaci a v minulém ročníku Magnitogorsk v KHL. Na začátku aktuální sezony byl ze střídačky Metallurgu odvolán. Hořava převzal Spartu místo odvolaného Kruppa minulý týden v sobotu a v neděli ji dovedl k výhře nad Brnem v prodloužení. Společně s ním prozatímně vedou mužstvo sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Po utkání Hořava uvedl, že již oslovil trenéra, s kterým by chtěl spolupracovat. "Byl bych hrozně rád, kdyby přišel. Zatím čekáme, jak se rozhodne. Ještě bych to ale trochu poupravil… Nazývá se to asistent, ale já bych si v první řadě chtěl vybrat kolegu. To není asistent, že já budu o všem rozhodovat. S Radimem Rulíkem jsme taky byli vždy rovnocenní partneři. Bylo nám úplně jedno, kdo bude pro veřejnost označen jako hlavní kouč. Teď to mám úplně stejné," uvedl Hořava. Související Program a výsledky extraligy: Sparta pod novým koučem zabrala, vede Liberec Infografika