Zaplněná aréna, vítězné drama. Kouč Hořava zažil ve Spartě výbornou premiéru

Hokejisté Sparty ve 43. kole extraligy v prvním utkání pod vedením nového trenéra Miloslava Hořavy porazili Brno 4:3 v prodloužení.

O první výhře Pražanů po čtyřech zápasech rozhodl v nastavení druhým gólem v utkání Michal Řepík. Domácí útočník Lukáš Rousek si připsal tři asistence. Brno prohrálo poprvé po třech výhrách.

Hořava, který Spartu vedl už v sezoně 2010/2011, se ujal funkce v sobotu po čtvrtečním odvolání německého kouče Uweho Kruppa a jeho asistenta Jaroslava Nedvěda.

Poprvé od října se v domácím dresu představil obránce Pavelka, který do konce ledna hostoval v Litvínově. Sparta byla v první třetině aktivnější, ale všechny její pokusy ztroskotaly na brankáři Vejmelkovi. Nakonec se 25 vteřin před koncem úvodního dějství prosadila Kometa. Stránský vyslal do úniku Zaťoviče a hostující kapitán vyzrál na Machovského.

Sparťané srovnali na začátku druhé části. Rousek využil špatné rozehrávky hostů a zpoza brankové čáry přihrál volnému Sukeľovi, který střelou z první překonal Vejmelku.

V polovině utkání využili Pražané přesilovku. Smejkal našel zadovkou kapitána Řepíka, jenž otočil skóre. O 91 sekund později domácí zvýšili. Kudrnova zpětná nahrávka od zadního mantinelu doputovala k přesně mířícímu Říčkovi.

Kometě vyšel úvod závěrečné třetiny a po 29 vteřinách snížila. Zaťovič přihrál Muellerovi, který stejně jako Řepík s Říčkou zakončil z pokleku ranou bez přípravy.

V 55. minutě Brno vyrovnalo. Svozil se podél hrazení prosmýkl sparťanskou obranou a předložil puk Horkému, jenž se z mezikruží trefil do poloodkryté branky.

Vítězství domácích zařídil v O2 areně před 14 518 diváky Řepík, který se po Rouskově pasu prosadil střelou z první.

Derby pro Dynamo

Hokejisté Pardubic vyhráli ve 43. kole extraligy v Hradci Králové 4:3 a díky třetímu vítězství z posledních pěti zápasů se přiblížili na rozdíl bodu třináctému Litvínovu. I ve čtvrtém východočeském derby v sezoně se radoval hostující tým a v 52. minutě o tom rozhodl Jan Mandát.

Dynamo bylo v úvodu nebezpečnější. Kousal pálil ze strany, ale brankář Mazanec zasáhl. Hostující snaha však vniveč nepřišla. V páté minutě udělal Hradec ve středním pásmu chybu, hosté jeli tři proti jednomu a Kusý vyřešil přečíslení jednoduše - vypálil a prostřelil gólmana.

Kdo by čekal, že branka Dynamo uklidní a povzbudí, mýlil by se. Naopak Hradečtí zareagovali prakticky ihned a hru ovládli. Jenže stál proti nim brankář Kantor, který v minulosti oblékal dres Hradce. V sedmé minutě se předvedl hned dvakrát, perfektně zastavil matadora Koukala i Perretův pokus ze strany. O dvě minuty později však už neměl šanci. Jergl obkroužil celé pásmo, přihrál Filipovi Pavlíkovi, jehož střelu zdálky tečoval obránce Šalda do sítě.

Hradecký tlak pokračoval i poté. Dvakrát mohl skórovat nejlepší střelec týmu Smoleňák, ale ani jednou nebyl přesný. Prosadil se až na začátku druhé třetiny. Po Chalupově zpětné přihrávce vystřelil poměrně zdálky, přesto puk zapadl k tyči. Od té chvíle se hrálo o to, zda Hradec soupeři uteče, či Pardubice získají naději na tolik potřebné body. Šance byly na obou stranách: Hostující Kousal vystřelil zblízka nad, z nadějné pozice minula také domácí Žejdl.

Druhá třetina nakonec skončila dobře pro hosty. Osm vteřin před jejím koncem totiž skóroval Kousal, který převzal mezi obránci puk po Zacharčukově přihrávce a poslal ho po ledě k tyči.

Dynamo branka viditelně povzbudila, na začátku třetí části bylo lepší. Jeho nápor měl navíc úspěšné vyústění. Ve 44. minutě trefil ze vzduchu puk do sítě Blümel. Domácí si sice vzali trenérskou výzvu, rozhodčí zkoumali, zda nedošlo k nedovolenému bránění gólmanovi, ale po chvíli zásah uznali.

Zásah videa přispěl také k vyrovnání. Ve 48. minutě skóroval Eklund, ještě před pár týdny hráč Pardubic. Sudí stejně jako v prvním případě po konzultaci s kolegou u obrazovky branku uznali.

Hrátky se záznamem ani tím neskončily. Krátce po brance projel pardubickou obranou domácí Jergl, poté pokořil Kantora šikovným manévrem. Jenže brankář vykopl bruslí bránu a puk přešel brankovou čáru až těsně poté. Proto nebyl gól uznán.

Pro hosty to bylo byla dobrá zpráva. Ta ještě lepší však přišla v 52. minutě. První útok dostal do šance Mandáta, jeho první ránu Mazanec skvěle chytil, ale dorážku už nezvládl. Nakonec to byla vítězná trefa.

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 4:3 v prodl. (0:1, 3:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Sukeľ (Rousek), 30. Řepík (Smejkal, Rousek), 31. Říčka (A. Kudrna), 61. Řepík (Rousek, Tomáš Dvořák) - 20. Zaťovič (Š. Stránský), 41. Mueller (Zaťovič, Mlčák), 55. L. Horký (Svozil, Mueller). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 14 518.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Koistinen, Košťálek, Tomáš Dvořák, M. Jandus - Řepík, Sukeľ, Rousek - Říčka, Smejkal, A. Kudrna - M. Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, T. Pšenička. Trenér: Hořava.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Mlčák, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši - Mueller, Š. Stránský, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Vincour - Kusko, Rákos, Kucsera - Plášek, L. Horký, Střondala. Trenér: Zábranský.

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Šalda (F. Pavlík, Jergl), 21. Smoleňák (M. Chalupa), 48. Eklund (Cingel) - 5. Kusý, 40. R. Kousal (Zacharčuk), 44. Blümel (Paulovič), 52. Mandát (Vondrka, R. Kousal). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 6617.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík, Šalda, Čáp - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Kevin Klíma, Lev, Orsava - Žejdl, Koukal, Perret - Jergl, Kubík, R. Pavlík. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Pardubice: Kantor - J. Kolář, Zacharčuk, J. Zdráhal, J. Mikuš, Holland, T. Voráček - Svačina, Poulíček, Mandát - Tybor, R. Kousal, Vondrka - D. Kindl, Harju, Kusý - Paulovič, Rolinek, Blümel. Trenér: Razým

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. M. Hanzl (Jarůšek, Pospíšil), 15. Jarůšek (Pospíšil, M. Hanzl) - 10. M. Stránský (Chmielewski, Gernát), 13. Martin Růžička (P. Vrána, M. Doudera), 18. Martin Růžička (P. Vrána, Wolski). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Kajínek, Komárek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 5376.

Litvínov: Honzík (21. Janus) - J. Říha, Moravčík, Ščotka, Aliu, Kudla, Baránek, od 21. navíc Štich - Pospíšil, M. Hanzl, Jarůšek - Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Helt, Gerhát, Válek - Zygmunt, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Třinec: Kváča - M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš, Roth, Gernát - Martin Růžička, P. Vrána, Wolski - Hrňa, Marcinko, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Dravecký, Š. Novotný, Adamský - Chmielewski. Trenér: Varaďa.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. M. Rohan (T. Mikúš), 37. T. Rachůnek (Gríger, Graňák) - 5. Ostřížek (Olesz, J. Knotek), 9. Burian (Valenta, J. Káňa), 15. J. Knotek (P. Musil, Dujsík), 60. P. Musil. Rozhodčí: Šír, Micka - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 4257.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, M. Rohan, Plutnar, Graňák, Eminger, Šafář, D. Mikyska - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, V. Polák. Trenér: Pešout.

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, J. Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Kořenek, Kolouch, Vodný. Trenéři: Moták a Tomajko.

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Dufek (Claireaux), 16. Honejsek (Kubiš), 24. P. Sedláček (Herman, Řezníček), 44. Honejsek (Claireaux, Ferenc). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Rampír, Axman. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4706.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, M. Novotný, Řezníček, Buchta - J. Ondráček, Fořt, Köhler - Fryšara, Honejsek, Okál - Dufek, Claireaux, Herman - Gazda, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, L. Kaňák, Jánošík, Vráblík, Jank, od 48. navíc M. Houdek - Gulaš, Mertl, P. Zdráhal - Pour, Kodýtek, Kantner - Rob, Kolda, V. Němec - Vracovský, M. Heřman. Trenér: Čihák.

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Dej (Mallet, Rosandič), 51. Štencel (Schleiss, Dej), 60. Roberts Bukarts (Výtisk). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 9635.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Štencel, Dudas, Rosandič, R. Černý, Výtisk, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, Roberts Bukarts - Schleiss, O. Roman, Indrák - Mallet, R. Veselý, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Kladno: Cikánek - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Romančík, Barinka - Jágr, Vampola, Zikmund - Redlich, Melka, J. Strnad - Bílek, Stach, P. Machač - Hovorka, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. A. Zbořil (Skalický), 18. J. Stránský (Hrbas), 28. L. Kašpar (Dlapa, Pláněk), 59. Najman (L. Kašpar) - 60. Knot (A. Musil). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:7, navíc Graborenko 5 min. a do konce utkání, Hrachovina (oba Liberec) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3893.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, L. Kašpar. Trenéři: Rulík a Patera.

Liberec: Hrachovina - Šmíd, Knot, Derner, Hanousek, Kolmann, Graborenko - Lenc, L. Hudáček, Birner - Zachar, A. Musil, Valský - Ordoš, P. Jelínek, D. Špaček - J. Šír, Marosz, A. Dlouhý. Trenér: Augusta.