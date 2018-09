Vítkovice už nejsou stoprocentní, v prodloužení padly s Plzní. Sparta zdolala Dynamo

před 34 minutami

Šlágr kola rozhodl ve prospěch Západočechů Stach po přihrávce Gulaše.

Praha - Hokejisté Plzně vyhráli ve 4. kole extraligy ve Vítkovicích 2:1 v prodloužení a domácím připravili první prohru i bodovou ztrátu v sezoně. Ačkoliv domácí vedli po trefě Ivana Baranky, hosté rychle vyrovnali zásluhou Vojtěcha Němce a v prodloužení rozhodl David Stach. Oba týmy zatím dokázaly bodovat ve všech zápasech nové sezony.

Domácí se do soupeře pustili zostra a hostující gólman Milčakov si hned ze startu musel poradit s nepříjemnými pokusy Szturce a Kucsery. Po aktivním vítkovickém nástupu ale začali vystrkovat růžky i Západočeši. Do šance se prokličkoval Nedorost, ale Bartošáka nepřekonal ani nadvakrát. Po gólu však volala příležitost Stacha, který si po úniku roztáhl Bartošáka, ale pak netrefil odkrytou branku.

Do vedení šly nakonec Vítkovice, jejichž přesilovku čtyři na tři zužitkoval nechytatelným příklepem Baranka. První část však přinesla vyrovnaný zápas a Plzeň to i gólově vyjádřila zásluhou Němce, který po rychlém kontru sklepl do sítě přihrávku Preisignera. Náskok domácích tak vynuloval po 74 sekundách.

Boj a přetahovaná se přenesla i do druhé části. Plzeň v ní byla sice střelecky aktivnější, na šance to bylo znovu přibližně vyrovnané. Obrovskou příležitost ve 27. minutě nevyužil Kantner, který ze sóla nepřekonal Bartošáka. Vzápětí nechal Výtisk ujet ještě Němce, ale svou chybu stihl napravit a ani druhé plzeňské sólo gólem neskončilo. Domácí zase mohli v 33. minutě udeřit zásluhou Tybora, ten však po slibně rozehraném přečíslení z úhlu nebyl úspěšný.

Vyrovnaný souboj mohly Vítkovic zlomit deset minut před koncem normální hrací doby v přesilovce pět na tři, ale explzeňský Schleiss Milčakova neprostřelil. Plzeň byla v závěru dravější a tlačila se před branku, ale rozhodnout v řádném čase nedokázala. Vítkovice v koncovce zápasu vypadly z role, v prodloužení nevyužily přesilovku čtyři na tři a sotva se síly srovnaly, hosté svou aktivitu přetavili v rozhodující úder z hole Stacha.

Sparta udolala Pardubice doma po roce a půl

Sparta porazila Pardubice 4:1. V nové sezoně si tak Pražané připsali třetí výhru, bilance jejich dnešního soka je opačná. Dynamo zatím vyhrálo jen jednou. Sparta vedla po dvou třetinách 3:0, teprve pak se prosadili i hosté, v extralize tak před svými fanoušky porazila Východočechy po dvou prohrách poprvé od ledna 2017.

První velkou možnost měl v páté minutě Pech po rychlé kombinaci s Formanem, na Kacetla ale recept nenašel. Zanedlouho Buchtele přidržel puk u postranního hrazení, po chvíli ho nahodil na branku Dynama a ten proplachtil přes clonící hráče až za záda pardubického gólmana.

"Neměl jsem moc variant, co dělat. Čekal jsem, jestli se neotevře obránce nebo nesjede někdo do brány. Všechny možnosti se mi zavřely, tak jsem to zkusil poslat na bránu," popsal svou první trefu v sezoně Jan Buchtele.

Východočeši, kteří při svém dosud jediném venkovním vystoupení zaskočili Liberec a obrali ho o všechny body, působili vcelku neškodně. Vypovídal o tom i poměr střel v první třetině 19:3. Převahu sparťanů ještě promítl i do skóre v 17. minutě obránce Košťálek, když ranou bez přípravy zužitkoval výhodnou přesilovku čtyři na tři a připsal si již třetí trefu v sezoně.

"Chtěli jsme využít pozitivní energii, kterou jsme získali po vítězství v Plzni, kde se nám podařilo urvat dva body. Aktivitu, pohodu a zdravé sebevědomí se nám povedlo přenést do dnešní první třetiny, kdy jsme dominovali a Pardubice vysoko přestříleli. Byla jen škoda, že jsme dali jen dva góly, neboť už po první třetině mohlo být rozhodnuto," uvedl asistent domácího trenéra Jaroslav Nedvěd.

Hned zkraje druhé třetiny mohl navýšit vedení domácích Forman, hosté mu ale díky velké obětavosti skórovat nedovolili. Poté se během krátké doby vyznamenali oba gólmani: nejprve domácí Machovský vykryl vyrážečkou pokus Čáslavy, na druhé straně Kacetl včas utěsnil místo u pravé tyče po ráně Silla, jenž se dostal k dorážce vlastní střely.

Kacetl měl ve 28. minutě i obrovské štěstí, že Kumstát nedokázal do prázdné branky zamést kotouč, který po střele vypadl za jeho zády. Hra měla vcelku klidný průběh, i proto, že Machovský byl při ojedinělých příležitostech hostů bezchybný. Místo toho našel na konci 35. minuty Jarůšek najetého beka Piskáčka a bylo to 3:0. "Jaroch (Jarůšek) udělal skvěle za bránou a já měl hodně času na zakončení," ocenil Jan Piskáček.

Jiskru naděje pro Východočechy sice vykřesal ve třetím dějství Marosz, jenže pak se dostal za záda hostujících zadáků Černoch a vrátil Spartě klid i tříbrankový náskok. V 55. minutě sice hosté překonali Machovského podruhé, jejich trefa ale nebyla uznána kvůli úmyslnému kopnutí bruslí.

"Nezachytili jsme jejich tempo a v první třetině jasně dominovali," připustil hostující forvard Rostislav Marosz. "Strašně se nadřeme na gól. Dali jsme na 1:3 a věřili, že nám tam ještě něco spadne, jenže vzápětí jsme dostali čtvrtý gól. To nás strašně sráží dolů," mrzelo Marosze.

Liberec se chytil, naopak Třinec tápe

Hokejisté Zlína vyhráli na ledě Karlových Varů 4:2, připsali si druhou výhru v sezoně a přeskočili svého dnešního soupeře v tabulce. Hosté o zisku tří bodů rozhodli ve druhé třetině, kdy se střelecky třikrát prosadili.

Liberec zvítězil nad Třincem 4:1 a po úvodních dvou zápasech bez bodu i bez gólu uspěl podruhé za sebou. Vítězným gólem a asistencí k tomu přispěl útočník Marek Kvapil, branku a přihrávku zaznamenal i bek Martin Ševc. Úřadující vicemistr si naopak v nové sezoně připsal třetí prohru.

4. kolo hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Baranka (Hrbas, Roman) - 16. V. Němec (Preisinger, Gulaš), 63. Stach (Gulaš). Rozhodčí: Hodek, Kubičík - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 7:9, navíc Olesz 10 minut - Gulaš 10 minut, Allen 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5703.

Vítkovice: Bartošák - Baranka, Hrbas, de la Rose, Šidlík, Trška, Výtisk - Tybor, Roman, Szturc - Olesz, Lev, Schleiss - Dej, Mahbod, D. Květoň - Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal - od 53. navíc Pytlík. Trenéři: Petr a Trnka.

Plzeň: Milčakov - J. Kindl, Čerešňák, Allen, Kaňák, Pulpán, Vráblík - Gulaš, Nedorost, Kantner - Indrák, Kratěna, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Preisinger. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, J. Špaček a Pejchar.

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Buchtele, 17. Košťálek (Blain, P. Vrána), 35. Piskáček (Jarůšek), 52. Černoch (Kalina, Sill) - 46. Marosz (P. Sýkora). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 8335.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, Košťálek, T. Pavelka, Delisle, Piskáček, T. Dvořák - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Černoch, Sill, Smejkal - Forman, Pech, Kumstát - Kudrna, Klimek, Buchtele. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Trončinský, Hrabal, Budík, Čáslava, Holland - Treille, Bubela, T. Svoboda - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Miromanov, Poulíček, Perret - Mandát, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Vincour (Piché, Koukal), 21. Koukal (Zámorský), 27. Miškář (Zámorský, Berger), 43. Paulovič (Bičevskis, Miškář) - 52. Laš (J. Káňa, J. Knotek). Rozhodčí: Hradil, Kika - Lederer, Ganger. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 4420.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Berger, Bičevskis, Miškář - Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk, Dujsík - J. Káňa, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - Skladaný, Strapáč, Holec - V. Tomeček, Mráz, Ostřížek. Trenéři: Tomajko a Moták.

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Bulíř (L. Krenželok, Stříteský), 34. M. Kvapil (Derner, Lenc), 45. Ševc (M. Kvapil), 50. Redenbach (Valský, Ševc) - 19. Adamský (Roberts Bukarts, Krajíček). Rozhodčí: Hribik, Horák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 5629.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc - L. Hudáček, P. Jelínek, L. Krenželok - Lenc, Bulíř, M. Kvapil - Valský, Redenbach, Ordoš - Teplý, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Adámek, D. Musil, Haman, Gernát - Chmielewski, Marcinko, Roberts Bukarts - Svačina, Cienciala, Adamský - Hrňa, Viedenský, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hladonik - Roman Vlach. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Šenkeřík (Kohout), 25. T. Rachůnek (Gríger) - 17. Kubiš (Kulda, M. Novotný), 24. Poletín (P. Sedláček, Valenta), 33. Šlahař (Ondráček, Nosek), 37. Fořt (Ondráček, Šlahař). Rozhodčí: Pešina, Veselý - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3323.

Karlovy Vary: F. Novotný - D. Krejčí, Sičák, M. Rohan, Vágner, Šenkeřík, Kovačevič, Šafář - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Gríger, Beránek - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Havránek, Kverka, T. Mikúš Trenéři: Pešout, Mariška a Kněžický.

Zlín: J. Sedláček - Nosek, Freibergs, Valenta, Žižka, Matějíček, Řezníček, M. Novotný - Kulda, Fořt, Kubiš - Ondráček, Herman, Šlahař - Poletín, P. Sedláček, Karafiát - Popelka, Fryšara, Werbik. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.