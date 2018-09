Nejezděte na Slovensko, varuje maďarský klub fanoušky. Obavy z třenic se potvrzují

před 2 hodinami

Ligové hokejové utkání mezi Miskolcem a Zvolenem doprovodila nechutná bitka v hledišti.

Bratislava/Praha - I když si to šéfové soutěže nechtěli připustit, obavy z národnostních třenic při utkáních slovenské ligy s maďarskými účastníky se potvrdily. Hned ve 4. kole došlo k bitkám mezi fanoušky, při kterých tekla i krev, a několik slovenských příznivců zatkla policie.

Přihodilo se tak během třetí třetiny pátečního duelu Miskolce se Zvolenem. "Bohužel, stalo se to, co jsme za dvanáct let fungování stadionu v Miskolci nezažili. Maskovaní chuligáni v sektoru hostů, kteří si zakryli celou tvář šálami, provokovali a pěstmi napadali domácí fanoušky a zničili bariéru, která na tribuně odděluje sektor hostů. Nakonec byl nutný zákrok policie," informoval maďarský hokejový portál jegkorongblog.hu.

"V sektoru hostů byla asi stovka fanoušků v černých tričkách. Několik z nich se začalo rvát s pořadateli, vběhli do sektoru domácích příznivců, kde byli i ženy, děti a starší lidé, a kopali do nich. Pořadatelská služba byla zaskočená a slabá, protože něco takového se u nás nikdy nestalo," popsal incident Oliver Bán, jeden z domácích fanoušků.

Příznivci Zvolena ze skupiny Ultras se k bitce vyjádřili na svých webových stránkách. "Především nechceme, aby si někdo myslel, že se tímto prohlášením chceme zbavit veškeré viny. Ale zprávy, které obletěly internet a média, neuvádějí všechna fakta, ale jen část událostí. Po dvou třetinách, které od nás byly odfanděné ve velmi slušném duchu, si možná málokdo všiml neustálých provokací ze strany domácích. Ti byli hned vedle našeho sektoru, který byl oddělen jen vratkým zábradlím," napsali zvolenští fanoušci.

Příznivci ze Zvolena tvrdí, že byli k útoku vyprovokovaní. "Znovu opakujeme, že nechceme osmlouvat události, které se staly po začátku třetí třetiny. Chceme ale upozornit, že iniciativa nevzešla v úvodu z naší strany. Už během utkání jsme upozorňovali naše fanoušky, aby nereagovali na skupinky domácích," stojí v prohlášení fanoušků hostů.

Za chování příznivců se však na tiskové konferenci omluvil po zápase i kouč Zvolena Andrej Podkonický. "I když trenéři nenesou žádnou odpovědnost, chtěl bych se omluvit za to, co se stalo v hledišti. Nevíme přesně, co se tam seběhlo, ale takové věci by se neměly stávat," prohlásil bývalý reprezentant, jehož mužstvo na ledě vyhrálo 5:0.

Obavy z národnostně motivovaných střetů panovaly hned od začátku projektu, v němž se do slovenské ligy zařadily i dva maďarské kluby: MAC Budapešť a právě Miskolc. "Nemyslím si, že dojde k výtržnostem s politickým podtextem," věřil přesto Jozef Golonka, osmdesátiletá slovenská legenda, před startem soutěže.

"Emoce jsou to, co chceme prodávat. Ale musíme být obezřetní. Rivalita existuje, je však potřeba ji udržet v hranicích slušnosti," tvrdil obezřetně šéf ligy Richard Lintner. Hned 4. kolo ukázalo, že se to úplně nedaří.

A klub z Miskolce také hned vyzval na svém webu fanoušky, aby raději nejeli podpořit tým na příští utkání s Detvou. "Žádáme fanoušky, aby necestovali na nedělní zápas do Detvy. Také žádáme Detvu, aby neprodávala vstupenky fanouškům hostů," napsalo vedení klubu DVTK Jégesmedvék.