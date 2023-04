Zpečetí Vítkovice zázrak? Extraliga obrat z 0:3 nezažila, jinde v něm hráli roli Češi

Pokud Vítkovice postoupí přes Hradec Králové do finále hokejové extraligy, nebude přehnané mluvit o zázraku. Obrátily by totiž ze stavu 0:3 na 4:3, což se v sérii extraligového play off ještě nikomu nepovedlo. Projděte si přehled vybraných duelů ze zahraničních soutěží, v nichž byla mimořádná otočka k vidění.

