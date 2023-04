Vrána skóroval, Šimek přihrával. Pittsburg po sedmnácti letech nebude v play off

Jakub Vrána neodvrátil v NHL jedenáctou trefou sezony prohru hokejistů St. Louis 2:5 s Dallasem. Radim Šimek přihrál na jediný gól San Jose, které podlehlo v Calgary 1:3.

New York Islanders porazili Montreal 4:2 a obsadili poslední volné místo do play off na úkor Pittsburghu, který bude chybět ve vyřazovací části poprvé od roku 2006.

Vrána, který v předchozích pěti zápasech neskóroval, vyrovnal v osmé minutě v přesilové hře na 1:1. Křížným pasem jej uvolnil Robert Thomas a český útočník zakončil akci z levé strany střelou do odkryté branky.

Zápas rozhodlo vyloučení Sammyho Blaise na 2 + 2 minuty za vysokou hůl. Dallas potrestal jeho faul dvěma góly a odskočil v úvodu prostřední třetiny na 4:2. První hvězdou utkání byl vyhlášen Wyatt Johnston, který dal dvě branky vítězů. Tři góly připravil Jason Robertson. Jejich spoluhráč Radek Faksa nebodoval.

"Je to důležitá výhra," prohlásil trenér Dallasu Pete DeBoer. "Chtěli jsme vyvinout tlak na Colorado a udržet si naději na vítězství v (Centrální) divizi. Cíl jsme splnili i díky přesilovkám, které hrály důležitou roli," doplnil kouč.

Šimek vyslal v 11. minutě na zteč Noaha Gregora, který se prosadil z dorážky své vlastní střely a otevřel skóre. Český bek si tím připsal ve 43. utkání sezony třetí bod (1+2).

"Poslal mi puk přímo na hokejku do jízdy. Měl jsem rychlost, přebruslil jsem obránce a povedlo se mi dostat k dorážce. Jsem rád, že jsem dal gól, ale mrzí mě, že jsme nevyhráli. Bojovali jsme, ale potřebovali bychom hrát více v útočné třetině a ulevit obraně i Kaapovi (brankáři Kähkönenovi, který kryl 46 střel)," uvedl Gregor.

San Jose drželo těsný náskok až do 34. minuty, poté zápas otočil hattrickem obránce Nikita Zadorov. "Kluci mi říkali, ať to zkusím. Napoprvé jsem trefil obránce a podruhé jsem zavřel při střele oči. Tušil jsem, kde je brána a měl jsem štěstí. Je to osud. Ale jsem zklamaný, že jsme minulý zápas přišli o možnost postoupit do play off. Bylo složité se na tohle utkání naladit, ale chtěli jsme vyhrát pro fanoušky a město Calgary," doplnil Zadorov.

Vítězný debut prožil v NHL brankář Dustin Wolf. V utkání kryl 23 střel včetně šance Tomáše Hertla za stavu 2:1. "Je to odměna za každodenní tvrdou práci. Snil jsem o NHL odmala a je úžasné, že jsem si v prvním startu připsal výhru," rozplýval se Wolf. "V první třetině jsme byl trochu rozklepaný, nešlo na mě ani moc střel. Ale zůstal jsem koncentrovaný a uklidnil se. Třetí třetina už byla dobrá," doplnil.

Islanders nasměroval k výhře Brock Nelson, který otevřel v 11. minutě skóre a v polovině zápasu zvýšil na 3:1. Tým z New Yorku se kvalifikoval do play off ve svém posledním utkání základní části, v úvodním kole narazí na Carolinu, nebo Boston.

"Je to skvělý pocit," uvedl Nelson po postupu do play off, ve kterém Islanders loni chyběli. "Chtěli jsme využít výhody domácího prostředí a myslím, že jsme udělali vše, co bylo potřeba, abychom vyhráli. Pomohli nám také diváci, dodali nám energii. Dobře jsme zápas začali. Jsme rádi, že nám sezona nekončí, ale rozhodně chceme víc," doplnil.

Černý Petr zůstal Pittsburghu, který neprodloužil nejdelší aktivní sérii v počtu startů v play off v profesionálních soutěžích v Severní Americe. Trvala šestnáct roků, během kterých získali Penguins třikrát Stanleyův pohár (2009, 2016 a 2017). Sidney Crosby si nezahraje play off podruhé v kariéře a poprvé od své nováčkovské sezony 2005/06.

NY Islanders - Montreal 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 11. a 31. Nelson, 19. Fasching, 56. Lee - 18. Pitlick, 37. Suzuki. Střely na branku: 35:19. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Lee, 3. Fasching (všichni NY Islanders).

St. Louis - Dallas 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)

Branky: 8. Vrána, 20. Thomas - 6. a 26. Johnston, 20. Pavelski, 25. Hintz, 40. Seguin. Střely na branku: 18:37. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Johnston, 2. Robertson, 3. Seguin (všichni Dallas).

Calgary - San Jose 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 34., 45. a 59. Zadorov - 11. Gregor (Šimek). Střely na branku: 49:24. Diváci: 17.211. Hvězdy zápasu: 1. Zadorov, 2. Wolf, 3. Coronato (všichni Calgary).