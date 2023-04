138 minut a 51 vteřin. Vítkovice zvládly nejdelší zápas české historie, série nekončí

Ghana jako první země světa schválila používání vysoce účinné vakcíny proti malárii, uvedl ve čtvrtek list The Guardian. Látka vyvinutá na Oxfordské univerzitě byla ve výzkumu účinná u 77 procent testovaných lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které v roce 2021 čelila riziku nakažení malárií polovina světové populace, požaduje účinnost alespoň 75 procent. Většina obětí nemoci jsou děti do pěti let. V roce 2021 na malárii podle odhadů WHO zemřelo na 619 tisíc lidí.

Očkovací látka označená R21/Matrix-M podle studie zveřejněné v roce 2021 jako první překročila požadovanou úroveň účinnosti. Ghanské úřady schválily očkování u dětí ve věku pět až 36 měsíců, které jsou úmrtím v důsledku malárie nejvíce ohroženy. "Představuje to završení 30 let výzkumu vakcíny proti malárii v Oxfordu, vzniká vysoce účinné očkování, které lze v dostatečném rozsahu dodávat do zemí, které jej nejvíce potřebují," uvedl Adrian Hill, ředitel výzkumného Jennerova ústavu, který se na vývoji látky podílel.

WHO zatím pro širší užití vakcínu R21 neschválila vzhledem k pokračující třetí fázi testování látky. "Přestože může být očkování označované za obrovskou výhru v boji proti malárii, nejedná se o žádný všelék a je potřeba zvážit mnoho faktorů, než bude látka R21 schválená pro širší užití," uvedl Javier Guzmán ze Střediska pro globální rozvoj.