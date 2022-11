Bojovnost nestačila, Sparťan Kepný po návratu z NHL slavil stále jen jeden triumf

Hokejový obránce Michal Kempný odehrál po příchodu do Sparty za nový tým pět zápasů a pouze jednou se radoval z vítězství. V pátek musel na ledě Vítkovic skousnout čtvrtou porážku v za sebou, po které se Pražané propadli na 12. místo tabulky.

"Před zápasem jsme si řekli, že chceme odjíždět se třemi body, protože je nutně potřebujeme sbírat. Nemůžu celému týmu upřít bojovnost, protože jsme šlapali, makali a dřeli. Bohužel jsme dostali dva góly v oslabení a nevyužili přesilovky. Jsem rád, jak jsme k zápasu přistoupili a že jsme bojovali do poslední sekundy, ale body bohužel nemáme," uvedl Kempný na klubovém webu po prohře 2:3.

Sparta v Ostravě dlouho držela bodový zisk, domácí ale v 58. minutě využili druhou početní výhodu a Dominik Lakatoš zápas rozhodl.

"Frustrující to samozřejmě je. Nesnáším porážky a vím, že kluci v týmu to mají stejně. Nesnáším pocit po prohře, kdy máte svěšené hlavy a odjíždíte s prázdnou. Nechci být ale negativní, protože pracujeme každý den a přistupujeme k aktuální situaci zodpovědně. Věřím, že vše obrátí na naší stranu," řekl reprezentační bek, který sezonu začal v zámoří.

Poté, co se ale Kempný neprosadil do kádru Seattlu, rozhodl se vrátit do Evropy a do extraligy. Ve Spartě ale momentálně neprožívá vydařené období, Pražané získali tři body naposledy 14. října.

"Nedaří se nám. Před Vítkovicemi jsme odehráli zápasy, ve kterých nebylo vůbec nic. Žádná bojovnost, neříkali jsme si o body a nešli jim naproti. Takovému zkušenému týmu by se neměly takové zápasy stávat. Můžu mluvit za celý tým, že bojujeme a snažíme se z toho dostat. I když to zní blbě, zápas ve Vítkovicích může být potřebný krok, abychom se zlepšovali zápas od zápasu. Věřím, že proti Pardubicím konečně vyhrajeme," dodal Kempný.