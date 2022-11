Trápení hokejistů Sparty pokračuje, Kladno spasil v prodloužení Plekanec

Předseda izraelské pravicové strany Likud a pravděpodobný budoucí premiér Benjamin Netanjahu odmítl návrhy svých možných vládních partnerů z řad krajně pravicových a konzervativních náboženských stran na omezení pochodů hrdosti komunity LGBT+ v Jeruzalémě a v Tel Avivu. S odvoláním na zdroje z Netanjahuova okolí o tom informovaly weby The Times of Israel a The Jerusalem Post. Nová izraelská vláda podle těchto zdrojů práva lidí z komunity LGBT+ neomezí.

O omezení průvodů hrdosti v Jeruzalémě a Tel Avivu mluvili po úterních volbách představitelé některých krajně pravicových a náboženských stran, které se pravděpodobně stanou součástí nové izraelské vládní koalice. "Budeme se snažit postavit mimo zákon pochody hrdosti, nejdříve v Jeruzalémě a pak v Tel Avivu," uvedl Avigdor Maoz, poslanec za Náboženský sionismus (RZ), třetí nejsilnější stranu v novém izraelském parlamentu. Podle něj by veřejné zdravotnictví mělo také proplácet takzvané konverzní terapie, tedy postupy, které mají za cíl změnit sexuální orientaci homosexuálů. Ty přitom letos zakázala končící vláda Jaira Lapida.

O plánech na omezení průvodů hrdosti komunity LGBT+ mluvili v uplynulých dnech i další členové Náboženského sionismu, který bude zřejmě po Likudu druhou nejsilnější vládní stranou. Poslancům z této konzervativní strany se zdá nepřijatelné, aby ulicemi města, které považují za posvátné, pochodovali při průvodech spoře odění lidé. Poslankyně za RZ Orit Strooková uvedla, že se gayové nemusí obávat nové vlády, nový kabinet ale bude chtít podle ní udělat pořádek na veřejných prostranstvích.