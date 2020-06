Hokejista Buchtela se léčí s nádorem srdce: ve dvaceti raka nečekáte, ale zabojuju

View this post on Instagram

Nejdříve se mi to psát nechtělo, zvlášť sem na IG ale po pár dnech přemýšlení jsem si řekl že by se to stejně zjistilo a pravda by vyjela na povrch. Důvodem proč teď netrénuji, nejsem aktivní na soc. sítích a nevycházím z domu a když už tak jen na vozíku je RAKOVINA...lékaři mi diagnostikovali zhoubný nádor na srdci. Poslední 2 týdny byly hodně zvláštní pro mě i pro celou rodinu. Jestli se dá život během 2 dnů přehodit vzhůru nohama a úplně od základu zpřeházet priority, tak Vám říkám že to jde. Ve 20 letech raka nečekáte ale když přijde nezbývá nic jiného než bojovat. Není čas litovat se, ptát se proč zrovna já a ne ten druhej, prostě a jednoduše BOJOVAT!!