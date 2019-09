Spartu zkrvavil debutant. Blbec, soptí Polášek. Kapitán volá po disciplinárce

Jako by čtvrteční rozjezd hokejové extraligy zorchestroval sám její šéf Josef Řezníček. Třaskavá přetahovaná Sparty a Plzně před solidní návštěvou připomínala play off a vzbudila vášně. Navíc ještě může mít dohru.

Vítězství 7:6 v prodloužení sparťany hodně bolelo. Parádní obrat z 1:3 na 6:3 nezavršili třemi body a hlavně přišli o dva hráče - Marka Kvapila a Jana Piskáčka.

Oba smetl z jeviště bezmála dvoumetrový bek Michal Houdek.

Až doteď neznámý mladík si na ledě Sparty odbyl extraligovou premiéru. Nutno dodat, že hodně krátkou. Trvala dvacet vteřin. Pak Houdek po odpískání krosčekoval Kvapila a přijal výzvu k bitce od mstitele Piskáčka, který ale jednal bezhlavě. Neměl šanci. Po spršce tvrdých úderů skončil na zemi, prýštila z něj krev. Možná utrpěl otřes mozku.

Houdek vyfasoval dohromady 39 trestných minut a stejně jako jeho oběti musel v půlce zápasu za stavu 3:3 předčasně do kabiny. Kvapil s Piskáčkem dnes podstoupí lékařské vyšetření.

"Tohle je za hranou," komentoval Houdkovo řádění sparťanský obránce Adam Polášek. "Nějaký blbec přijede a takhle někoho krosčekuje. Nevím, co si chce dokazovat. Prostě stupidita."

Nový kapitán Pražanů Michal Řepík volal po disciplinárním řízení: "Doufám, že mu dají trest, jaký si zaslouží."

"Nemám důvod reagovat na komentáře pana Řepíka," utrousil 19letý Houdek. Zároveň objasňoval svůj přečin: "Vlezl jsem na led a viděl, že sparťan atakoval mého spoluhráče, vysekl mu hokejku z ruky. Takže jsem ho jel bránit, ale mrzí mě, že to dopadlo takhle."

Plzeňský kouč Ladislav Čihák poslal Houdka do akce se dvěma záměry: oživit defenzivu a přitvrdit. Jeho svěřenec však rozkazy splnil až moc důsledně. Kvapil s Piskáčkem můžou vyprávět. "Tohle by neměl dělat," uznal Čihák. "Na druhou stranu, Michal je mladý kluk, jsme tolerantní."

Chvíli předtím, než se Houdek stal padouchem zápasu, sledoval ze střídačky dvě jiné šarvátky. Vyvolal je zákrok na Piskáčka. Především Matyáš Kantner a domácí Miroslav Forman si dali co proto. Oba utkání dokončili.

"Klukům, co nehráli, jsem pak říkal, že mi to přišlo jako finále play off," prohlásil Forman. Před novináře předstoupil netradičně. V náruči držel dcerku Lauru a obličej mu "zdobily" červené šrámy.

"Musíme stát při sobě," líčil. "Už jsem se na bitku chystal dlouho, ale pořád jsem měl něco zlomeného, rozdrceného. Palce, předloktí. Trošku jsem se šetřil, ale tentokrát už proběhla zatěžkávací zkouška. Myslím, že dobré. Rukavice asi ještě párkrát shodím."

"Museli jsme Plzeňským ukázat, že jsou na Spartě. Že nehrají s žádnými nazdárky," dodal Polášek. "Uvidíte celou sezonu, že náš tým bude držet při sobě. Nenecháme do sebe píchat."

Šílenství z půlky klání, kdy rozhodčí počítali trestné minuty ve velkém, pomohlo Spartě. I díky pětiminutové přesilovce, zařízené Houdkem, šla do trháku. Skóre 6:3 však kvůli nápadným dírám v obraně neudržela. Následné prodloužení rozhodl svým druhým gólem večera obránce Jan Košťálek.

"Trochu šílený zápas, žádný pouťák," hodnotil Čihák. "Takhle by ale český hokej měl vypadat všech dvaapadesát kol."