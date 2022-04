Sparta srovnala finálovou sérii. Třinec při závěrečném tlaku jen snížil

Rekonstrukce pražského Barrandovského mostu začne v pondělí 16. května. O dva dny dříve začnou silničáři vyznačovat objížďky a dopravní omezení. První fáze prací na pražské klíčové dopravní stavbě potrvá 110 dní, pro město ji provede firma Porr za 594,5 milionu korun. Na dotaz to v úterý řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Celková rekonstrukce mostu potrvá několik let.

Jako první začne v polovině května oprava jižní mostovky a zároveň s tím bude vyměněna rampa ze Strakonické. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách a provoz bude částečně omezen i na mostě. Most je součástí městského okruhu a denně jej přejede asi 140 tisíc aut. Práce jsou proto rozloženy do několika let a dopravní omezení bude platit vždy jen část roku. První část soumostí byla otevřena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletně opraven. Loni byla opravena spodní část včetně pilířů, kdy si práce nevyžádaly omezení na mostě.