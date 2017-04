Euforie pod Špilberkem: Kuřák jsem jen sváteční, smál se kapitán Čermák s doutníkem

před 1 hodinou

Kometa Brno získala dvanáctý mistrovský titul poprvé od návratu do extraligy a poprvé od roku 1966. A jakým způsobem. Ve finále vyřídila úřadující mistry z Liberce 4:0 a velkolepou oslavu si užila přímo na ledě po zápase se svými fanoušky. Euforie byla odšpuntována naplno. "Celý život hraju hokej pro tuto chvíli, na konci kariéry mi to kluci dopřáli," říkal viditelně dojatý Leoš Čermák s vítězným doutníkem v puse. To už měl za sebou emotivní předávání poháru a setkání s věrnými příznivci.

Brno - Mistři, mistři! Už je to uděláno, už je to hotovo! Tyto a jiné pokřiky byly v našlapané DRFG Areně slyšet až za rozhodnutého stavu 5:2. Do té doby zůstávali brněnští fanoušci naprosto pokorní a o to více si pak užili vítězné křepčení. Na jedné straně zvedal kapitán Leoš Čermák Masarykův pohár, na druhé stáli zklamaní Bílí Tygři.

Gesto fair play od fanoušků Komety

Finálová série letošní extraligy byla férová, na rozdíl od té loňské se obešla bez jakýchkoliv přestřelených prohlášení v médiích, mužstva mluvila sama o sobě se vzájemnou pokorou, což jim vydrželo až do konce série. Liberecký Branko Radivojevič uznal, že Brno si titul plně zasloužilo a hrálo výborný hokej, Martin Erat z druhé strany barikády chválu opětoval a zmiňoval zranění důležitých hráčů na straně Liberce.

Žádná nenávist nepanovala ani mezi brněnskými a libereckými fanoušky. Ba naopak, Brňané předvedli po zápase chvályhodné gesto. Přidali se ke skupině hostujících příznivců a při předávání stříbrných medailí skandovala hala svorně "Libe a libe, Liberec". Bílí Tygři skousávali hořkou pilulku, ale medaile si nechali na krku, tleskali rukavicemi nad hlavou a děkovali všem fanouškům.

Brno je hokejové město, extraliga do něj bezesporu patří a finálová atmosféra byla vskutku specifická. Celá hala si několikrát zazpívala brněnskou hymnu, Ódu na Kometu, a mráz běhal po zádech snad každému. Nehledě na to, zda platil za lístek 1 250 korun.

Vítězný chaos na ledové ploše

Po skončení oficiální části ceremoniálu se na led nahrnuli fanoušci a strhl se obrovský šrumec. "Bylo to takové chaotické. Všichni nám gratulovali a blahopřáli, bylo to strašně příjemné a spontánní," usmíval se kapitán Leoš Čermák. Ten zmiňoval, jak důležitý byl pro Kometu konec základní části. "Hráli jsme o šestku. Hodně nás nakoply výhry v posledních zápasech a to, že jsme nemuseli do předkola. Chytli jsme se, nastartovali."

Čermák v Brně zakončil šestou sezonu a v devětatřiceti letech získal první titul v životě. "Po zápase jsem myslel na to, že celý život hraju hokej, abych tenhle pocit poznal. Na konci kariéry mi to celý tým umožnil, jsem na něj pyšný," soukal ze sebe takřka se slzami v očích. Byl rád, že mohl na ledě potěšit věrné příznivce. "Při předávání poháru jsem myslel na fanoušky, kteří na tuto chvíli čekali přes padesát let. Celé Brno si to zaslouží."

Modro-bílá záplava se držela na ledě několik desítek minut a na každém kroku prýštily emoce. Po ledě pobíhaly děti hokejistů, fanoušci si pořizovali snímky s hráči, plácali je po zádech a čerpali nezapomenutelné zážitky.

Ondřej Němec vzal do ruky holící strojek a s vervou se pustil do mocné hřívy kondičního trenéra Miloše Peci. Sázka je sázka. Kanaďan Alexandre Mallet byl obsypán fanynkami, Jan Hruška si pro sebe uzmul obrovský tuplák piva.

Sváteční kuřák bude slavit bujaře

"Když jsme dali na 5:2, tak bylo ještě přes minutu do konce. Půl minuty před koncem už jsem tomu začal věřit," prohlásil Čermák. V šatně už z něj definitivně všechno spadlo. "Je to suché, netáhne to," zakřičel a šel pro nový doutník. Se slastným výrazem v obličeji pak přišel mezi novináře. "Jaký jsem kuřák? Sváteční," smál se. "Nejsem kuřák, ale dnes si doutníček vychutnám."

V kabině teklo pivo a šampaňské proudem, do chodeb brněnské haly se linula vůně vítězství. Po utkání se hokejisté vydali do nedaleké hospůdky na první ze série setkání s fanoušky. "Oslavy budou bujaré a myslím, že bude slavit celé město. My se na ně těšíme a taky něco vydržíme," slíbil rodák z Třebíče.

Na mistrovskou euforii čekali pod Špilberkem skutečně dlouho a nyní si ji mohou vychutnávat plnými doušky. Oficiální oslava na náměstí by měla proběhnout v sobotu v 17 hodin na Zelném trhu. Tedy na místě, kde sledovali finálové boje tisícovky příznivců na velkoplošných obrazovkách.

autor: Ondřej Zoubek | před 1 hodinou

