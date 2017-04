Dojatý Erat: Všem šel mráz po zádech, nadšení je obrovské. Město si titul zaslouží

před 47 minutami

Martin Erat se do extraligy vrátil po výlukové sezoně 2004/05, kdy působil ve Zlíně, a hned se v Brně dočkal premiérového titulu. V play off zaznamenal někdejší útočník Nashvillu nebo Arizony osm bodů, ve čtvrtém utkání finále přispěl gólem a dvěma asistencemi. "Všem šel po zápase mráz po zádech, město jako Brno si titul zaslouží," rozplýval se šťastný útočník. V rozhovoru vypíchl také brněnské mladíky a soudržnost všech činovníků klubu.

Martine, jaké jsou pocity po zisku mistrovského titulu?

Je to úžasné. Myslím, že lidé tady pro nás neskutečně mnoho udělali. Trenéři, fanoušci. Je úžasné vyhrát, jsem za to vděčný, jsem strašně rád.

Je to váš první titul. Jak moc to těší?

Vyhrál jsem ještě MS juniorů, ale tohle je pro mě první titul v lize. Nadšení je obrovské.

Na konci utkání se na led seběhli fanoušci a radovali se společně s vámi. To jsou asi okamžiky, které se navždy vryjí do paměti…

Já myslím, že všem tady šel mráz po zádech. Je to zkrátka úžasné, takové město jako Brno si to na sto procent zaslouží.

Během sezony jste měli četná zranění, pohybovali jste se na hraně první šestky. Neztráceli jste tehdy víru?

Jak říkám, sezona je dlouhá. Celou sezonu jsme se připravovali na play off, kde jsme dokázali, že jsme stáli všichni za sebou a odehráli jsme to jako jeden hráč.

V play off jste porazili Spartu a Liberec, oba loňské finalisty, 4:0. To je asi velká věc, že ano?

Všechny tři týmy, na které jsme narazily, byly výborné. Hrály takticky výborně a je těžké vybrat si, kdo z nich byl nejtěžší. V sérii se Spartou se mohl každý zápas překlonit na jednu nebo na druhou stranu, Hradec hrál výborně celou sérii, Liberec měl na konci už hodně zraněných. Každý soupeř měl něco svého.

Vy jste dohrával s nějakým hendikepem. Nyní už to můžete prozradit?

Bylo spoustu hendikepů, se kterými jsme hráli, ale vypořádali jsme se s tím. Všichni kluci, ať měli jakékoliv zranění, tak druhý den prostě naskočili.

Vyhrál jste MS juniorů, máte medaile z OH nebo áčkového MS. To jsou krátkodobé turnaje. Je ten pocit po vítězství po celé sezoně jiný?

Ano. Přišli jsme sem na začátku a budovali jsme něco, na čem jsme chtěli stavět v play off. Od pana rolbaře až po Libora Zábranského dělali všichni všechno pro nás, pro to, aby se úspěch dostavil.

Měl jste v kabině poradní roli jakožto jeden z nejzkušenějších hráčů?

Měli jsme hodně kluků, kteří už vědí, o čem hokej v play off. Každý hráč v týmu měl svou roli, ale vždycky byl tým nadřazen nad individualitu.

Vaše úloha byla dirigovat přesilovky?

Tak ano, ale jak říkám, každý měl něco. Musím zmínit mladého Havránka, který naskočil a skvěle se zhostil role. To je úspěch všech trenérů, kteří tady makají od začátku sezony. Zopakuji to, ať je to pan rolbař, ať je to Libor Zábranský nebo další trenéři.

Vzpomněli jste si při oslavách také na Martina Nečase?

Samozřejmě. Neči má teď jiné starosti a já mu přeji jen to nejlepší do jeho kariéry. Myslím si, že to bude špičkový hokejista.

Po vašem gólu na 4:2 ve čtvrtém utkání už jste věřil, že to vyjde?

Já jsem věřil každý zápas. Náš tým měl takovou sílu, že ať se prohrálo 0:1 nebo cokoliv se stalo, tak se ten tým zvedl. Každý jsme bojovali za toho druhého.

Kdo myslíte, že bude hlavním tahounem mistrovských oslav?

Já myslím, že máme v týmu hodně kluků, kteří si to vezmou na starosti (smích).

Po dlouhé době jste si zahrál české play off. Jaká je to soutěž?

Každé play off má něco svého specifického. Každé play off má své plusy a minusy. V české extralize to bylo super, kromě těch pánů rozhodčích.

Hráče někdy mrzí, když vyhrají titul na cizím ledě. Vás to minulo. Přemýšlel jste nad tím?

Za stavu série 3:0 už jdete do zápasu s tím, že musíte vyhrát. Ať je to čtvrtý, nebo pátý zápas. Jestli jsme vyhráli dneska nebo v Liberci, to je jedno. Chtěli jsme vyhrát každý zápas, to na týmu oceňuji.

