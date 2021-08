Krejčí patří mezi nejlepší na světě, říká kouč. V Olomouci plánují útok na semifinále

Hokejový útočník David Krejčí by měl v nadcházející sezoně výrazně pomoct Olomouci v extralize a na spolupráci s ním už se těší i trenéři. Podle jednoho z nich Jana Tomajka pětatřicetiletá hvězda s bohatými zkušenostmi z NHL, která se rozhodla vrátit domů po 17 letech v zámoří, pomůže Hanákům zlepšit produktivitu, s níž mají řadu sezon potíže.

"David je top hráč, takových v extralize moc nebude. Je to jeden z nejlepších centrů na světě. Mohl ještě rozdávat radost v NHL, rozhodl se ale vrátit a my a jsme rádi, že bude v extralize. Je to bomba," řekl Tomajko na dnešní tiskové konferenci. "Doufáme a věříme, že hráči nebudou spoléhat jen na Davida a budou mu chtít pomoct. Pro nás to bude také pomoc do kabiny, obrovské zkušenosti, Doufáme, že nám pomůže zlepšit efektivitu v útoku, kterou nemáme takovou, jak bychom chtěli," uvedl trenér a jednatel Olomouce.

Tomajko věří, že Krejčí bude předávat zkušenosti novým spoluhráčům, kteří se po jeho boku budou zlepšovat. Ale nejen jim. "Ovlivní hráče i nás. Jako trenéři jsme rádi, že můžeme hráče s takovými zkušenostmi trénovat, Budeme také jako houby a budeme nasávat informace, to je jasné. Člověk se musí pořád učit, nemůžeme zamrznout," pousmál se dvojnásobný mistr světa.

Prvním úkolem Tomajka a jeho trenérského kolegy Zdeňka Motáka bude najít pro Krejčího spoluhráče do elitního útoku. "To je náš úkol. Najít mu hráče, se kterými by si rozuměl. Nějakou představu máme, ale nechceme ji teď prozrazovat. Něco si k tomu řekne i David a jsem si jistý, že dáme sestavu dohromady tak, aby to vyhovovalo všem," řekl Tomajko. Je pravděpodobné, že Krejčí bude nastupovat s Janem Káňou.

Podle pětačtyřicetiletého trenéra musí Hanáci Krejčího správně využívat. "Je potřeba si říct, jaký je David hráč. Není to někdo, kdo objede tři soupeře, udělá kličky a někoho vymíchá. Jeho obrovská přednost je čtení hry a dělá správné věci ve správný moment. To je jeho hra a v tom je neskutečný," podotkl Tomajko.

Olomouc nepatří mezi kluby s nejvyššími ambicemi, po příchodu Krejčího ale věří v úspěšnou sezonu. "Nechtěl bych říkat, že budeme hrát o titul nebo podobné věci. Čeká nás 56 kol. Musíme dobře začít, udržet si nějakou formu a ke konci sezony to vygradovat. To pro nás bude základ. Bude to strašně vyrovnaná soutěž. Důležité je dostat se do play off a je jedno, z kterého místa," řekl Tomajko s tím, že každopádně chtějí Hanáci dopadnout lépe než v minulé sezoně. "To znamená přejít přes čtvrtfinále. Myslím si, že mužstvo na to máme. I tím, že je tady David, tak by se kvalita měla zvednout. Věříme tomu," řekl.

V novém dresu se vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 s Bostonem poprvé objeví v prvním kole extraligy proti Mladé Boleslavi. V přípravných zápasech hrát nebude. "Samozřejmě, že pro ostatní to bude asi trošku náročnější, ale prostě to tak je a buďme rádi, že tady David je. Uděláme vše pro to, aby 10. září byla postavená lajna s ním, která to potáhne," dodal Tomajko.