Češi začnou příští MS proti Británii. A pak je čeká Švédsko

Otcovská dovolená se prodlouží z jednoho týdne na dva týdny a podmínky nároku na ošetřovatelské volno budou mírnější. Změny přinese předloha poslanců ČSSD, kterou ve středu schválil Senát hlasy 58 ze 66 přítomných členů. Novela o nemocenském pojištění se týká také ošetřovného, změny vycházejí podle předkladatelů z nedostatků zjištěných v praxi. Předlohu, jež má být účinná od příštího roku, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

U otcovské dovolené novela prodlouží také šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, a to o dobu hospitalizace novorozence. Pomohlo by to podle předkladatelů naplnit účel tohoto volna, k němuž patří možnost otce podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti.