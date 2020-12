Brankář Salák po dlouhých letech v zahraničí posílil extraligovou Spartu

Novou posilou hokejistů Sparty se stal brankář Alexander Salák. Třiatřicetiletý účastník tří mistrovství světa a olympijských her v Soči v roce 2014 chytal naposledy v minulé sezoně za Dinamo Riga v Kontinentální lize.

V aktuálně druhém týmu extraligy bude podle klubového webu ve zbytku sezony krýt záda Matěji Machovskému a předávat zkušenosti mladším sparťanským brankářům.

Tuto roli měl původně zastávat dvaatřicetiletý Michal Neuvirth, ale bývalému gólmanovi Washingtonu, Buffala, New York Islanders a Philadelphie se od lednového návratu do Sparty nepodařilo kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům dostat do hry.

"Po přerušení kariéry Michala Neuvirtha ze zdravotních důvodů se nám naskytla příležitost domluvit se na spolupráci s Alexanderem Salákem. Podmínky kontraktu, který jsme uzavřeli do konce sezony, jsou výhodné pro obě strany," uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

"Věříme, že Saša může svými zkušenostmi pomoci Matějovi Machovskému, s nímž nadále počítáme jako s brankářskou jedničkou, a zároveň posunout dál naše mladé a méně zkušené gólmany," doplnil Hlinka.

Salák strávil v KHL sedm sezon. Za Dinamo Riga v minulém ročníku odchytal 32 utkání s průměrem 2,52 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 91,2 procenta a dvakrát udržel čisté konto. V extralize čeká rodáka ze Strakonic premiéra, protože už v 19 letech odešel z juniorky Českých Budějovic do Finska do druholigového Jokipojatu.

Má za sebou také angažmá v TPS Turku. V NHL odchytal dva duely za Floridu, nastupoval i na farmách v Rochesteru a Rockfordu v AHL. Působil i ve švédském Färjestadu, s kterým v roce 2011 získal mistrovský titul. V KHL oblékal dresy Petrohradu, Novosibirsku, Jaroslavle a Rigy.

"Saša má obrovské zkušenosti ze zahraničních soutěží, platil za nejlepší z gólmanů Kontinentální ligy, byl i jedničkou národního týmu. Má obrovskou touhu pomoci našemu týmu, je to zároveň výborný kluk do kabiny. Jsem si jistý, že skvěle zapadne," podotkl Hlinka.

Salák se těší na první extraligové angažmá. "Vždycky jsem bral situaci sezonu po sezoně. Ta letošní byla složitá, nabídky ze zahraničí nepřicházely. Chtěl jsem hlavně ještě hrát hokej, prodloužit si kariéru, proto jsem rád, že můžu být ve Spartě - v týmu, který může hrát o titul," uvedl Salák.

"Mám velkou radost, že mi Sparta dala šanci. Být součástí takového kádru je fajn v jakékoliv pozici. V této situaci spíš pomáhá Sparta mně. Budu se snažit jakkoliv pomoci Machymu i celému týmu, abychom byli úspěšní," dodal gólman, který se zúčastnil světových šampionátů v letech 2013 až 2015.