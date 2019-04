Rytíři v baráži tápou, Jágr a Plekanec mlčí. Vůbec nic se neděje, zní z Kladna

před 38 minutami

Aktuální sen Jaromíra Jágra o kladenském postupu do hokejové extraligy dostává trhliny. Rytíři vkročili do baráže dvěma prohrami a navíc ještě nedali gól. "Budeme to mít složité, ale když mezi sebou hrají čtyři týmy, body naskakují rychle," připomíná trenér Kladna David Čermák.

I za stavu 0:5 tleskal v neděli vyprodaný stadion Rytířů zlomeným domácím hokejistům. V kostech však věrní příznivci začali cítit, že postup do extraligy nemusí vyjít ani na pátý pokus. Do čtyřčlenné baráže vstupovali Kladenští podle sázkových kurzů jako mírní favorité na jedno z prvních dvou míst, jenže pak prohráli v Chomutově 0:2 s týmem, jenž sotva stihl překonat salmonelu, a naposledy doma nestačili na Pardubice. Kladenský útok, který byl v play off první ligy nejproduktivnější, mlčí. Největší hvězdy Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr mají dohromady akorát tři minusové body. A důvodem není tuhá osobní obrana. "Abych byl upřímný, nijak speciálně jsme se na ně nepřipravovali," prozradil kouč Pardubic Ladislav Lubina. "Prostě jsme brali celé mužstvo takové, jaké je. Soustředili jsme se na všechny," potvrdil útočník Brian Ihnacak. "Myslím si, že kdybychom to brali jako novináři, tak jsme na ten led ani neměli nastoupit. Nehráli špatně, ale my jsme je přetlačili." Zatímco Pardubice vedou po dvou z dvanácti kol barážovou tabulku, Rytíři jsou bez bodu a gólu poslední. Jágr nad špatným startem dumá raději sám, bez výslechu od novinářů. Do řeči ovšem příliš není ani kouči Čermákovi, který na nedělní tiskové konferenci zklamaně hlásil: "Zase jsme nedali gól, takhle nemůžeme uspět." "Jakmile Pardubice proměnily přesilovku a krátce nato vedly 2:0, byly jsme v křeči," dodal. Nejaktivnějšími střelci Rytířů jsou zatím s deseti pokusy Jágr a Patrik Machač. Devětkrát vypálil Plekanec. Všichni ale místo branek sbírají minusové body. "Měli jsme nějaké gólovky a dali jsme tyčky. Je asi potřeba, aby nám trošku pomohlo i štěstí," hodnotil Machač debakl s Pardubicemi. "Ale musíme jít dál, ještě přidat v koncovce a chodit více brány. Když gólman střely vidí, tak je hrozně těžké mu dát gól. Na tom musíme zapracovat a zlepšit se." První šanci na zlom má Kladno v úterý doma proti Českým Budějovicím. Rytíři v posledních dnech vlastně zažívají déjà vu. Před rokem také prohráli oba úvodní zápasy baráže s podobným skóre 1:6. Poté ale zabrali a ovládli čtyři z pěti bitev. "A hned jsme byli na prvním místě," vzpomíná Machač. "Chceme to teď zlomit co nejdřív, ale říkali jsme si, že se vůbec nic neděje, je to jen o nás."

