Oslava hokeje a závazek pro Vítkovice. Konečně přišla pořádná návštěva, potěšilo Deje

Vítkovický hokej slaví 90 let a výroční utkání proti sparťanům se svěřencům kouče Jakuba Petra podařilo na výbornou. Ačkoli po ceremoniálu s vyvěšením dresu legendárního Františka Černíka nezačali nejlépe, před bezmála devíti tisíci fanoušky zvítězili 4:2.

Byl to den, ke kterému se vítkovický hokej dlouho upínal a na který se dlouho těšil. Extraligové klasice proti Spartě předcházel velký slavnostní ceremoniál, jehož vrcholem bylo vyvěšení dresu číslo devět ke stropu ostravské haly. Vítkovice děkovaly Františku Černíkovi.

Bývalý vítkovický útočník a hráč československé reprezentace, světový šampion z roku 1976 a extraligový mistr z roku 1981, se stal ústřední postavou oslav výročí 90 let hokeje ve Vítkovicích. Jeho dres doplnil vyřazená čísla Josefa Mikoláše, Jana Kaspera a Miroslava Vlacha.

Slavnostnímu aktu přihlíželo přímo na ledě 90 vítkovických legend, mezi kterými nechyběli Vladimír Vůjtek starší i mladší, Alois Hadamczik, Jiří Burger nebo poslední žijící vítěz nejvyšší československé soutěže z roku 1952 Zdeněk Návrat. Zdravice formou videa zaslali mimo jiné René Fasel, Vladislav Treťjak nebo Milan Baroš.

Ceremoniál trval zhruba čtvrt hodiny a Vítkovičtí moc toužili přispět k oslavám vítězstvím proti tradičnímu rivalovi. "Brali jsme to jako velký závazek, pan Černík je velký hokejista československé historie a klub akci skvěle organizačně zvládl," řekl vítkovický útočník Rastislav Dej.

Právě on otevřel skóre zápasu a k výhře 4:2 přispěl i nahrávkou, ale při hodnocení zápasu neopomenul smolný start Vítkovic, kdy byl už po 26 minutách vyloučen Jan Výtisk do konce utkání za faul kolenem proti Matěji Beranovi. Ani zraněný sparťanský útočník nedohrál.

"Dobře jsme to oslabení ubránili a postupně jsme se dostali do tempa po úvodním čekání na střídačce," pokračoval Dej. "Vyply (Jan Výtisk) tam byl o metr později a vzal Berymu (Matěji Beranovi) bohužel už jen nohu. Nemyslím, že to byl úmysl," vrátil se k faulu sparťan Lukáš Klimek.

Nadstandardní zápas hodný oslavám, uznal Nedvěd

Klimek je ostravským rodákem a odchovancem, a tak vítkovické oslavy trochu zacloumaly s jeho emocemi. "Prožíval jsem to. Znám spoustu těch legend, které byly na ledě. Vzpomněl jsem si na hezká léta tady i na pana Černíka. Moc mu to přeju, zaslouží si to," nezastíral Klimek.

Sparta se v zápase dvakrát dotáhla na rozdíl jedné branky, ale vyrovnat nedokázala, byť Vítkovice přestřílela poměrem 38:32. "Šancí jsme měli podobně jako soupeř, ale bohužel to tam nespadlo," mrzelo Klimka, jenž naskočil do hry po zranění po více než dvou měsících.

"Byl to nadstandardní extraligový zápas, naprosto důstojný k oslavám vítkovického hokeje. Velký rozdíl na ledě nebyl, jen soupeř naložil lépe se šancemi a byl trochu důraznější," pravil asistent trenéra Jaroslav Nedvěd k desáté porážce Sparty z posledních 11 duelů s Vítkovicemi.

Domácí trenér a sportovní manažer Jakub Petr se pozastavil spíše nad organizací oslav a pochválil přístup svých svěřenců, kteří přitom ještě před reprezentační přestávkou prohráli pětkrát v řadě. Zato nyní přidali po výhře na ledě zoufalých Pardubic další tříbodový zisk.

Před Vánoci přišlo skoro devět tisíc diváků

"V tabulce nám ta výhra možná tolik nepomůže, ale chtěli jsme zvítězit pro Frantu. Z manažerského pohledu provázelo tuto akci spoustu příprav a jsme rádi, jak jsme to s těmi všemi legendami v zádech zvládli," usmál se vítkovický trenér.

A zatímco v předchozích domácích zápasech Vítkovic byly ochozy v Ostravar Aréně spíše prořídlé a fanoušci dávali najevo nesouhlas s výkony mužstva, předvánoční duel proti Spartě sledovalo 8939 diváků. Byla to zdaleka nejvyšší ostravská návštěva v této sezoně.

Příjemnou změnu domácí pochopitelně kvitovali. "Konečně přišlo hodně lidí a my jsme šťastní, že jsme to podpořili naším výkonem," podotkl Dej. "Dresy se mi líbily, hlavně že jsou vítězné," dodal slovenský forvard k černým retro úborům s velkým "V" na prsou, v nichž Vítkovice nastoupily.

"V poslední době proběhly určité věci, ale teď můžu říct, že jsme se tady opravdu cítili jako doma," uzavřel své hodnocení Petr s přáním klidných a příjemných Vánoc. "Hlavně hodně zdraví," přidal se ke kolegovi Nedvěd.

Černík v rozhovoru pro speciální vydání klubového bulletinu uvedl, že v letošní sezoně cítí dobrou šanci na boj o titul. A jakkoli se toto přání může zdát jako nadnesené, po dvou výhrách poskočily Vítkovice zase trochu dál od středních pozic předkola a trochu blíže čelním příčkám.