EBEL liga v šoku. Outsider, v jehož dresu hrával i Jágr, smetl favority a stal se mistrem

před 1 hodinou

Italské Bolzano sotva postoupilo do play off mezinárodní EBEL, avšak po vyřazení Vídně, suveréna základní části, dokráčelo do finále. A sen se stal skutečností, když klub s jedním z nejnižších rozpočtů v lize porazil v sedmém rozhodujícím zápase i Salcburk a během posledních pěti let se stal podruhé mistrem soutěže.

Salcburk - Tohle se jen tak nevidí! Italské Bolzano se sice kvalifikovalo do play off mezinárodní Erste Bank Eishockey ligy z posledního osmého místa, avšak nakonec si došlo až pro mistrovský titul. Ve finále zdolalo rakouského giganta ze Salcburku 4:3 na zápasy. V základní části získal klub ze severu Itálie pouhých osmapadesát bodů a za Vídní, suverénem základní části, zaostal o pětatřicet bodů. Účast ve vyřazovacích bojích si musel vybojovat až v nadstavbě, což se mu nakonec povedlo o pouhý bod, když v posledním kole zvítězil 4:3 po samostatných nájezdech nad Znojmem. Orli naopak v play off poprvé od vstupu do soutěže chyběli. Der HC Bozen - Bolzano Foxes schlägt den EC Red Bull Salzburg mit 3:2 und holt sich damit den Titel der Erste Bank Eishockey Liga! 💪🏒 Hier haben wir für euch die besten Bilder des Spiels. 😍 Wer sich das ganze siebente Finalspiel ansehen möchte, findet es hier: http://shn.live/F7-RBSvsHCB 👈 #RBSHCB #ServusEishockey #ServusPlayoffs Zveřejnil(a) Servus Hockey Night - EBEL dne 21. April 2018 Ve čtvrtfinále narazilo Bolzano na čtvrtý Klagenfurt. Již zde měla cesta Italů vyřazovacími boji dle bookmakerů skončit, avšak tým finského trenéra Kaie Suikkanena slavil po šesti vzájemných duelech postup dál. V semifinále čekala na italský celek, jenž působí v EBEL od roku 2013, Vídeň. Suverén základní části prohrál v sezóně pouhých jedenáct duelů v základní hrací době. V tabulce skončil mistr loňské sezóny s náskok jedenácti bodů na druhý Salcburk a ve čtvrtfinále vyřadil 4:2 na zápasy Innsbruck. Ani tohoto týmu v čele se sedmi Kanaďany a čtyřmi Američany se však Bolzano nezaleklo. První utkání pro něj sice skončilo debaklem, ale následně převzalo otěže na svoji stranu čtyřmi výhrami v řadě si otevřelo brány do finále. Naopak favorit na titul musel nastoupit na dovolenou. Orli bilancují nad zpackanou sezonou. Bylo umění některé šance nedat, kroutí hlavou Fryčer číst článek Do finále spolu s Bolzanem dokráčel Salcburk, jenž v semifinále vyřadil po šesti zápasech Linec. Vyrovnaná finálová série dospěla až do rozhodujícího sedmého zápasu, jenž se hrál v Rakousku. Dá se říci, že po první třetině bylo rozhodnuto. Italský celek během necelých šedesáti sekund dvakrát udeřil a na začátku druhé dvacetiminutovky to bylo dokonce již 3:0. Domácí překonali finského brankáře ve službách lišek Pekku Tuokkolu až pět minut před koncem, ale na obrat se již nezmohli. "Nemůžu ani mluvit, jak je to skvělý pocit. Opravdu jsme to zvládli?," ptal se po závěrečném hvizdu trenér Suikkanen, jenž přišel k týmu před sezónou z nejvyšší finské ligy a rok působil i na střídačce Jaroslavle v KHL. "Vyřadili jsme Vídeň, vyřadili jsme Salzburg, a proto musíme být šampióni." Zveřejnil(a) Erste Bank Eishockey Liga dne 20. April 2018 Devatenáctinásobný italský mistr tak slaví již druhý titul pro mistra EBEL ligy během pěti let. Pro ten první si došel v roce 2014, kdy ve finále porazil rovněž Salcburk. Před čtrnácti lety působil v Bolzanu během výluky NHL i český útočník Jaromír Jágr. Během šesti zápasů dal osm branek a na stejný počet asistoval. Finále play off hokejové ligy EBEL - 7. zápas: Salcburk - Bolzano 2:3, konečný stav série 3:4.

autor: Lukáš Caha | před 1 hodinou