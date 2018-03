Orli bilancují nad zpackanou sezonou. Bylo umění některé šance nedat, kroutí hlavou Fryčer

před 9 hodinami

Znojemští fanoušci nepůjdou po devíti letech na play off. Orli prožili bídnou sezonu a v EBEL lize skončili třetí od konce.

Znojmo - Obrovské trápení. Tak by se dala dvěma slovy shrnout uplynulá sezona znojemských hokejistů v mezinárodní EBEL lize, kterou zakončili na třetím místě od konce a po devíti letech budou chybět ve vyřazovacích bojích.

Sezona se přitom začala vyvíjet slibně. Ještě v říjnu se tým z města vína a okurek držel druhé pozice v tabulce. Pak ale následovala černá série proher a propad na samé dno. Z krize se Orli již nedostali. "Bylo to trápení. Nemohli jsme se dostat na vlnu, kdy bychom vyhráli alespoň tři zápasy v řadě," přiznává kapitán Jiří Beroun, který je ve Znojmě již patnáct let.

Jihomoravané se však nemohou vymlouvat na to, že by si nedokázali vypracovat šance. Vždyť ve většině případů své soupeře přestříleli. Kamenem úrazu však byla efektivita střelby. Ta je druhá nejhorší v lize. "Byl to celosezónní problém. Je opravdu umění některé šance nedat. To ale asi pláču na špatném hrobě," doplňuje trenér Miroslav Fryčer.

Ten měl k dispozici mladší kádr s minimem zkušeností ze seniorských soutěží. "Jde o zlomek sekundy, kdy se útočník musí rozhodnout. Je to psychika. Měli jsme deset šancí, než to tam padlo. Takové to sebevědomí nám prostě chybělo," posteskl si.

Beroun se na nezkušenost týmu vymlouvat nechce. "Do října to klapalo, pak se něco zlomilo a my se nemohli dostat zpátky. Teď je ale pozdě na to, abychom hledali chyby. Kdybychom o nich věděli, poučili bychom se z nich už dřív a nemuseli jsme mít po sezoně," lituje sedmatřicetiletý útočník.

K lepším výsledkům nevedla ani trenérská rošáda, ke které došlo během olympijské přestávky. Po Romanu Šimíčkovi převzal mužstvo právě Fryčer, dlouholetý hokejista Toronta Maple Leafs. Ani on však nedokázal tým spasit. "Chtěli jsme s tím ještě něco udělat. Co se klukům řeklo, to splnili. Byla na nich vidět snaha," všiml si Fryčer.

Trenér Fryčer: Když bouchnou saze, je zle

Orli navíc dohrávali sezónu s nekompletním kádrem. Klub v průběhu února uvolnil útočníky Tomáše Plíhala a Ryana Olsena i rakouského beka Andrého Lakose. Nejproduktivnější hráč týmu Colton Yellow Horn naopak nastoupil na marodku. Ani přes tyto absence však Znojmo dvě závěrečná kola nevzdalo a došlo si pro dva body.

"Kdo mě zná, netroufne si říct, že by chyběla motivace do zápasu. To je tak na to, abych někoho přetáhl tou holí, kterou mám. Já jsem sice hodný strejda, ale když bouchnou saze, tak je zle. Dokud jsem tady, tak budou všichni odvádět maximum," ujišťuje Fryčer.

Znojmo má nyní poměrně dost času na to, aby se z neúspěšné sezóny oklepalo a postavilo konkurenceschopný tým, který bude opět bojovat o horní patra tabulky tak, jak tomu bylo před dvěma lety, kdy se celek pod vedením Jiřího Režnara dostal až do finále EBEL (prohra 2:4 na zápasy se Salcburkem - pozn. redakce).

"Musíme vycházet z letošního ročníku, ale změny tam určitě budou. Chceme znovu předvádět aktivní hokej, který nás dřív zdobil a dostat zpět na stadion diváky," přeje Beroun a naráží na fakt, že tribuny znojemské Nevoga arény k závěru soutěže velmi prořídly. Zatímco v září chodilo okolo tří tisícovek fanoušků, na předposlední domácí utkání přišlo o polovinu lidí méně.

Zda k cestě za lepšími zítřky pomůže i kouč Miroslav Fryčer, by se mělo rozhodnout během následujících dnů. "Sice nemám hlasivky, ale jsem rád, že jsem šel do Znojma. Je to dobrá zkušenost a hodně mi to ukázalo, co se týče mužstva a některých jedinců. Sednu si s majitelem a uvidíme, jak dál. Já se ničemu nebráním," uzavírá.

Dvojice pro čtvrtfinále EBEL ligy:

Vídeň - Innsbruck, Salcburk - Dornbirn, Linec - Záhřeb, Klagenfurt - Bolzano.